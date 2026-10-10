Lugano i lagano i ubedljivo: Zvezdu čeka najbolji tim u Švajcarskoj

Lucern je tokom čitave utakmice bio u podređenom položaju, pa se samo postavljalo pitanje sa koliko teškim porazom će završiti ovaj meč. Domaćin je držao nogu na gasu, konstatno je težio novom golu, a mreža indisponiranog Karla Letice se tresla u četiri navrata.

Vodeći gol u 12. minutu pao je posle fantastične duge lopte Lukasa Maija, nakon čega je Dos Santos smireno i hladnokrvno lobovao istrčalog Karla Leticu. Domaći su preko raspoloženog Dos Santosa konstantno pretili i do kraja prvog poluvremena bili znatno bliži drugom golu nego gosti izjednačenju, što se nije promenilo ni u nastavku. S druge strane, Lucern je odigrao slabo u ofanzivi, bez ijednog udarca u okvir gola.

Odnos snaga se nije promenio ni u nastavku. Lugano je u 61. minutu zasluženo došao do drugog gola, nakon sjajne akcije koju je ponovo pokrenuo nezaustavljivi Dos Santos. Vezista portugalskih korena poslao je izvanrednu loptu u dubinu za Kastra. Kolumbijac je spretno obišao istrčalog Leticu i šutirao iz mrtvog ugla, a nesrećni Dantas Fernandes je u očajničkom pokušaju da interveniše klizećim startom skrenuo loptu u sopstvenu mrežu. Ovaj trenutak nemoći gostiju u potpunosti je odslikao odnos snaga na terenu, pošto su domaći bili dominantni u svim segmentima igre na krilima rastrčanog Dos Santosa.

Već tada je bilo jasno da je pitanje pobednika praktično rešeno, ali su izabranici Matije Kroči Tortija želeli da to potvrde. Do ubedljivijeg rezultata su mogli u 69. minutu, ali je pogodak Behruza Karimova poništen zbog ofsajda. To je nakratko vratilo nadu gostima, ali je ona ubrzo izgzbljena. Za to je opet bio najzaslužniji Dos Santos. Akciju je započeo Kastro, koji se izborio za prostor na ivici šesnaesterca, a potom odložio loptu povratnim pasom za svog saigrača. Usledio je udarac iz prve koji je zakačio nekog od defanzivaca gostiju, promenio smer i prevario nemoćnog Leticu.

Tačku na ubedljivu pobedu Lugana stavio je rezervista Derek Monkada u 87. minutu utakmice. Von Balmos ispucavanjem sa svoje polovine poslao upotrebljivu loptu u prostor za napadača iz Hondurasa, koji je istrčao sam pred golmana i hladnokrvno realizovao šansu, postavivši konačan rezultat utakmice.

Jang Bojs ima utakmicu manje, pošto ga sutra očekuje gostovanje Grashopersu, ali je Lugano na ogromnih devet bodova udaljenosti u ranoj fazi sezone. Sada je trenutak da vidimo tim Matije Kroči Tortija u trećem po kvalitetu takmičenju na Starom kontinentu, gde će mu prvi takmac biti srpski šampion.