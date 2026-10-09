Luksuz ili nova praksa: PSŽ produžio odmor istaknutim prvotimcima

Pari Sen Žermen se odlučio na nesvakidašnji potez, ali bi on mogao da naiđe na odobravanje šire fudbalske javnosti, pošto je odlučio da produži odmor dvojici istaknutih prvotimaca nakon reprezentativnih obaveza u Ligi nacija protekle četiri nedelje.

Klub sa Parka prinčeva odobrio dodatne dane odmora Usmanu Dembeleu i Nunu Mendešu, zbog čega će obojica propustiti predstojeću utakmicu Lige jedamn protiv Le Mana na domaćem terenu. Ipak, planirano je da se treninzima vrate tokom vikenda i budu u sastavu Parižana za gostovanje Mančester sitiju u drugom kolu Lige šampiona naredne srede.