Luksuz ili nova praksa: PSŽ produžio odmor istaknutim prvotimcima
Vreme čitanja: 1min | pet. 09.10.26. | 00:07
Usman Dembele i Nuno Mendeš nisu u konkurenciji za Le Man
Pari Sen Žermen se odlučio na nesvakidašnji potez, ali bi on mogao da naiđe na odobravanje šire fudbalske javnosti, pošto je odlučio da produži odmor dvojici istaknutih prvotimaca nakon reprezentativnih obaveza u Ligi nacija protekle četiri nedelje.
Klub sa Parka prinčeva odobrio dodatne dane odmora Usmanu Dembeleu i Nunu Mendešu, zbog čega će obojica propustiti predstojeću utakmicu Lige jedamn protiv Le Mana na domaćem terenu. Ipak, planirano je da se treninzima vrate tokom vikenda i budu u sastavu Parižana za gostovanje Mančester sitiju u drugom kolu Lige šampiona naredne srede.
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Ovaj predah dolazi nakon izuzetno napornog perioda tokom reprezentativne pauze, u kojoj je Dembele nastupio na sva četiri meča za Francusku, dok je Mendeđ u razmaku od oko deset dana zabeležio četiri vezana starta za Portugaliju. Stručni štab Luisa Enrikea je stoga odlučio da oslobodi ključne igrače izloženog napora kako bi odmorni dočekali evropske izazove.
Pred svim evropskim klubovima koji se takmiče na međunarodnoj sceni je izuzetno veliki broj utakmica do narednog reprezentativnog prozora krajem novembra, što znači da će treneri morati da kalkulišu sa izborom igrača, pa bi ovakav potez mogao da donese benefit Parižanima.