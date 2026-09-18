Mačva se aktivirala u foto-finišu prelaznog roka: Stigao Vasilije Đurić
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 22:07
Ofanzivni vezista bio je član generacije koja je prvi put izvela Radnički iz Kragujevca u Evropu
Već je Mačva u neku ruku iznenadila fudbalsku javnost u Srbiji, pokazavši da može biti konkurentna svojim rivalima u Mozzart Bet Superligi. Ako ostavimo po strani prva tri kola, kada su imali užasan raspored i igrali protiv beogradskih večitih i Vojvodine, niko ih nakon toga nije nadigrao, a niko ih u Šapcu nije ni pobedio. Pa ipak, svatili su u klubu da moraju da se pojačaju, ako žele da svoje šanse u borbi za opstanak u eliti učine realnim.
I zato, aktivirali su se u foto-finišu prelaznog roka, a njegovog poslednjeg dana, nakon napadača Bojana Matića, doveli su i Vasilija Đurića. Ofanzivni vezista rođen 1998. godine u Subotici vraća se u srpski fudbal posle dve godine, od kojih je prvih šest meseci proveo u Ocelulu, a narednih godinu i po u Veležu.
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Reč je fudbaleru koji je prošao kroz Zvezdinu školu, a najuspešnije dane u Srbiji proveo je u dresu kragujevačkog Radničkog, za koji je ubeležio okruglo 50 nastupa i bio je član one prve generacije Feđe Dudića koja je Radnički premijerno izvela u Evropu. Igrao je još za Metalac, TSC, beogradski Sinđelić...