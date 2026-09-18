Mačva se aktivirala u foto-finišu prelaznog roka: Stigao Vasilije Đurić

Već je Mačva u neku ruku iznenadila fudbalsku javnost u Srbiji, pokazavši da može biti konkurentna svojim rivalima u Mozzart Bet Superligi. Ako ostavimo po strani prva tri kola, kada su imali užasan raspored i igrali protiv beogradskih večitih i Vojvodine, niko ih nakon toga nije nadigrao, a niko ih u Šapcu nije ni pobedio. Pa ipak, svatili su u klubu da moraju da se pojačaju, ako žele da svoje šanse u borbi za opstanak u eliti učine realnim.

I zato, aktivirali su se u foto-finišu prelaznog roka, a njegovog poslednjeg dana, nakon napadača Bojana Matića, doveli su i Vasilija Đurića. Ofanzivni vezista rođen 1998. godine u Subotici vraća se u srpski fudbal posle dve godine, od kojih je prvih šest meseci proveo u Ocelulu, a narednih godinu i po u Veležu.