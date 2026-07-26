Majstorija Soboslaja na početku Iraoline ere, Liverpul od 1:2 do 4:2

Iraola je od starta ukazao poverenje napadačkom triju tinejdžera koji su činili Kiran Morison, Vil Rajt i Rio Engumoa. Upravo je Morison doneo prednost Redsima u 15. minutu, kada se lepo izborio za prostor i preciznim udarcem levom nogom sa ivice kaznenog prostora pogodio mrežu za prvi gol pod novim trenerom. Gol pogledajte OVDE.

Sanderlend je odgovorio u 30. minutu na identičan način. Enco Le Fe je povukao loptu ka šesnaestercu i ispalio projektil u gornji desni ugao gola Giorgija Mamardašvilija, ostavivši Gruzina bez šanse za intervenciju, pa se na odmor otišlo rezultatom 1:1. Gol pogledajte OVDE.

Iraola je na pauzi napravio pet izmena uvođenjem Soboslaja, Treja Nionija, Miloša Kerkeza, Federika Kjeze i Luisa Kumasa, dok je Sanderlend promenio kompletnu postavu. Svežiji rival je bolje otvorio nastavak, pa je već u 49. minutu Ukrajinac iz redova Crnih mačaka Timur Tutierov sjajnim udarcem matirao Liverpul i doneo preokret Sanderlendu. Gol pogledajte OVDE.

Ipak, radost gostiju kratko je trajala jer je na scenu stupio Dominik Soboslaj. Mađarski reprezentativac je prihvatio odbijenu loptu na oko 22 metra i strahovitim udarcem iz voleja pogodio sam ugao gola za 2:2. Bio je to najlepši detalj na utakmici. Gol pogledajte OVDE.

Kako je meč odmicao, Iraola je šansu dao i ostalim mladim igračima kao što su Čejmbers, Remzi, Vudman i Skenlon. Potpuni preokret doneo je Federiko Kjeza, koji je nakon sjajnog proigravanja Kalvina Remzija hladnokrvno savladao golmana iz teškog ugla (gol pogledajte OVDE). Konačan rezultat postavio je izuzetno raspoloženi Luis Kumas. Kjeza je odigrao sjajan pas iz prve za Soboslaja, ovaj je u pravom trenutku proigrao Kumasa, a velški reprezentativac rutinski je zatresao mrežu i krunisao odličnu partiju.

Iako je reč o prvom pripremnom meču sa kombinovanim sastavom, jasno su se videle osnovne zamisli novog šefa struke. Liverpul je vršio visoki presing duboko na polovini rivala, a krilni igrači imali su značajno više odbrambenih zadataka nego u prethodnom periodu. Zadnji vezni se redovno spuštao između razmaknutih štopera kako bi započeo napad, mada su se videli i nedostaci u vidu rizičnih dodavanja u zadnjoj liniji i povremeno loše tempiranog presinga koji je rivalu ostavljao previše prostora. Pobeda na startu pruža dobar temelj za nastavak priprema, ali pravi dometi Iraolinog Liverpula moći će da se naslute tek kada se ekipi priključe svi ključni igrači.