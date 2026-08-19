Makević u 96. minutu pokvario Napretkovu maksimalu

Mladi kapiten Teleoptika, koji je ovog leta jednom nogom bio van kluba, nezadovoljan što nije u prvom timu Partizana, pogodio je iz slobodnog udarca, a sudija Simić je maltene iste sekunde svirao kraj. Potpuni očaj na licima igrača Napretka, jer su već videli sebe usamljene na vrhu tabele sa maksimalnim učinkom…

Utakmica je imala dva različita toka: do gola Napretka, a taj deo je pripao Kruševljanima, bili su bolji tim, stvorili nekoliko sjajnih šansi, dok je Teleoptik nakon što mu se zatresla mreža potpuno preuzeo konce igre, napadao svim silama i na kraju uspeo da se iščupa.

Napredak je video lekciju koju je doživeo Spartak za vikend protiv Teleoptika i nije od starta krenuo u trku sa domaćim timom. Kruševljani su lovili greške Optičara i iz tih situacija gledali da ugroze gol. Tragičar prvo poluvremena bio je Filip Stuparević, koji je promašio tri velike šanse: jednog ga je zaustavio u poslednjem trenutku Abdulmalik, jednom je golman Stoilković odbranio udarac glavom sa tri metra, dok je odmah posle toga i stativa ukrotila pokušaj napadača Napretka.

Obrt na meču dogodio se u 50. minutu kada je levi bek Teleoptik Relja Premović, samo što je ušao u igru, skrivio penal, koji je Krstić pretvorio u gol za Kruševljane.

Posle toga tim Marka Jovanovića je krenuo napred, sve više je pritiskao goste, koji su ponovo stali da čekaju prilike iz kontre. I bilo ih je, najbolju je promašio rezervista Stamenković, iz blizine je tukao pored gola.

Delovalo je da su sve lađe potonule za Teleoptik kada je Balević u 88. minutu čudesno skinuo zicer Radovića, ali… Igro se peti minut nadoknade, Šćepović je krenuo u prodor, oboren je s leđa ispred šesnaesterca, a Makević je pored zida poslao loptu u mrežu i pokvario Napretku maksimalu.

TELEOPTIK – NAPREDAK 1:1 (0:0)

/Makević 96 - Krstić 51/

Stadion: Partizana

Sudija: Predrag Simić

TELEOPTIK: Stoilković, Bulatović, Cvetinović, Marinković, Abdulmalik (od 46. Premović), Ivelja (od 66. Radović), Makević, Ninić (od 79. Radosavljević), Ristić (od 53. Markišić), Martinović (od 53. Jovanović), Šćepović.

NAPREDAK: Balević, Janković, Mitrović, Ristić, Milošević (od 81. Daničić), Krstić, Milić (od 66. Novaković), Zuvić (od 81. Luković), Stevanović (od 81. Stamenković), Bogdanović, Stuparević (od 58. Gigić).

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

Bor 1919 - Voždovac 2:2 (1:1)

/Milićević 8p, 51 - Horike 29, Nedović 92/

Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)

/Radonjić 23, Aćimović ag 39, Kande 57/

Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)

/Makević 96 - Krstić 51/

Borac - Proleter 023 U TOKU

Metalac - Smederevo U TOKU

TSC - Spartak U TOKU