ZVEZDA – TIM ZA PLZENJ: Rijerina ensaimada! Ne obazirite se na početnu formaciju

Ne pamti se kada su navijači Crvene zvezde sa većom pažnjom čekali potencijali sastav srpskog šampiona, nego uoči duela sa Viktorijom Plzenj. Ne, nije u pitanju ona već zaboravljena euforija tipična za mečeve crveno-belih, istu je sprala očajna partija u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom. Ali ovdašnja javnost je jednostavno takva – očekuje da Albert Rijera prosto izmisli nešto novo, nešto drugačije, nešto što će probuditi emociju.

Najavio je španski stručnjak da će njegov tim protiv češkog predstavnika igrati sa mnogo više strasti, a pripremio je i nekoliko (ne)očekivanih promena. Da je u pitanju srpski stručnjak rekli bismo da je u pitanju mućkalica. Ali ovako Rijera kao da se odlučio da navijačima Crvene zvezde servira ensaimadu. To je čuveni kolač (ili tačnije kroasan) sa Majorke, ostrva gde je Rijera rođen.