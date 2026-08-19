ZVEZDA – TIM ZA PLZENJ: Rijerina ensaimada! Ne obazirite se na početnu formaciju

Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 21:40
Na terenu će to biti mnogo, mnogo drugačije. Specijalna uloga za Radeta Krunića
Ne pamti se kada su navijači Crvene zvezde sa većom pažnjom čekali potencijali sastav srpskog šampiona, nego uoči duela sa Viktorijom Plzenj. Ne, nije u pitanju ona već zaboravljena euforija tipična za mečeve crveno-belih, istu je sprala očajna partija u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom. Ali ovdašnja javnost je jednostavno takva – očekuje da Albert Rijera prosto izmisli nešto novo, nešto drugačije, nešto što će probuditi emociju.
Najavio je španski stručnjak da će njegov tim protiv češkog predstavnika igrati sa mnogo više strasti, a pripremio je i nekoliko (ne)očekivanih promena. Da je u pitanju srpski stručnjak rekli bismo da je u pitanju mućkalica. Ali ovako Rijera kao da se odlučio da navijačima Crvene zvezde servira ensaimadu. To je čuveni kolač (ili tačnije kroasan) sa Majorke, ostrva gde je Rijera rođen.
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I biće ozbiljnih promena u odnosu na Ber Ševu i prethodnika Dejana Stankovića. Crvena zvezda će, bar nominalno, igrati u formaciji 4-3-3. Ali odmah da kažemo navijačima Crvene zvezde da se ne obaziru na početni sistem, jer će tokom utakmice biti mnogo promena. Da pokušamo da pojednostavimo: Zvezda će povremeno igrati sa trojicom, a povremeno sa četvoricom fudbalera u poslednjoj liniji. Kako se može čuti specijalnu ulogu imaće Rade Krunić, koji će biti nešto između zadnjeg veznog i štopera. Tačnije, u izgradnji napada trebalo bi da se pomeri u centralni deo manevra i olakša distribuciju lopte. Tada bi u poslednjoj liniji trebalo da ostanu Seol, Veljković i Lukasen kao osigurač na levoj strani. Nešto tako nagovetili smo i u posebnom tekstu na stranicama Mozzart Sporta.
Bar prema profilu igrača koji će početi meč, jasno je da Albert Rijera želi kontrolu i što veći posed. Uz Radeta Krunića sa specijalnom ulogom, u vezi će još biti Mirko Ivanić i Vasilije Kostov. Dakle, samo jedan klasičan zadnji vezni.
Odlučio se Rijera da poverenje ukaže i Mohamedu Čamu, odnosno Osmanu Bukariju. Njih dvojica bi trebalo da čine napadački blok zajedno sa Markom Arnautovićem. Na poslednjem treningu se povredio Bruno Duarte, što znači da je još veća odgovornost na bivšem reprezentativcu Austrije.
Mnogo finesa, taktičkih detalja, novih ideja. Samo da vidimo kako će to izgledati na terenu.
CRVENA ZVEZDA (4-3-3): Mateus, Seol, Veljković, Učena, Elšnik – Krunić, Kostov, Ivanić – Bukari, Čam, Arnautović.