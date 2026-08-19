Navali, narode, još malo, pa nestalo! Opšta rasprodaja u Parmi – već se u kasu slilo preko 75.000.000

Kao da klupski rukovodioci pozivaju sve evropske klubove da im zagaze u dvorište i uzmu nešto od izložene robe. Ne po bagatelnoj ceni, mora da se zavuče ruka u džep, ali treba za sve koje je prodala i da pronađe adekvatne zamene. I ti koje angažuje da se ispostave kao prava pojačanja…

U Parmi je opšta rasprodaja – već se u kasu slilo preko 75.000.000 evra. Ne mnogo preko te sume, da budemo precizni 75.7000.000 evropskih novčanica stići će na Enio Tardini od prodaja prvotimaca. Golman Zajon Suzuki otišao je u Aston Vilu za 30.000.000, Mateo Pelegrino u Fjorentinu za 22.500.000, Adrijan Benedičak u Kasimpašu za 4.000.000, Tjas Begić u Sampdoriju za 1.200.000, a danas je napravljen još jedan izlazni transfer.