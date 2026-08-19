Navali, narode, još malo, pa nestalo! Opšta rasprodaja u Parmi – već se u kasu slilo preko 75.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 21:56
Poslednja prodaja je Alesandro Ćirkati, koga je kupila Benfika
Nije bila to godina u kojoj je Parma strepela do pred kraj, mogla je da uživa u poslednjih mesec dana sezone. Na vreme je uplivala u mirnije vode. Ali, zato bi u novoj mogla da upadne u brzake zbog putanje koju je odabrala. Jeste aktivna na tržištu transfera, popunjava redove, ali je sa Enio Tardinija otišlo bezmalo sve što vredi.
Navali, narode, još mkalo, pa nestalo!
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Kao da klupski rukovodioci pozivaju sve evropske klubove da im zagaze u dvorište i uzmu nešto od izložene robe. Ne po bagatelnoj ceni, mora da se zavuče ruka u džep, ali treba za sve koje je prodala i da pronađe adekvatne zamene. I ti koje angažuje da se ispostave kao prava pojačanja…
U Parmi je opšta rasprodaja – već se u kasu slilo preko 75.000.000 evra. Ne mnogo preko te sume, da budemo precizni 75.7000.000 evropskih novčanica stići će na Enio Tardini od prodaja prvotimaca. Golman Zajon Suzuki otišao je u Aston Vilu za 30.000.000, Mateo Pelegrino u Fjorentinu za 22.500.000, Adrijan Benedičak u Kasimpašu za 4.000.000, Tjas Begić u Sampdoriju za 1.200.000, a danas je napravljen još jedan izlazni transfer.
Prodat je australijski reprezentativac Alesandro Ćirkati. Kupila ga je Benfika za 18.000.000 evra. Štoper rođen u Italiji je kao tinejdžer iz perta došao na Enio Tardini, prošao je deo mlađih kategorija i debitovao za prvi tim kada je ekipa bila u Seriji B. Bio je deo sastava koji je klub vratio u Seriju A, odigrao je 96 utakmica, ali neće dočekati uramljeni dres sa trocifrenim brojem i veliki jubilej.
Na Luž stiže da zameni Antonija Silvu i pojača konkurenciju u poslednjoj liniji. Benfika je portugalskog štopera prodala Bornmutu za 25.000.000 evra i tokom letnjeg prelaznog roka je na prodajama dobra 124.400.000 evra, ali je, isto tako, prilično i trošila – na novajlije je dala 77.350.000. I Parma je već deo novca preusmerila na pojačanja, samo što je uloženih 29.000.000 rasparčala. Pojedinačno je najviše za igrača dala 7.000.000 evra.