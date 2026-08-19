Čuveni španski sudija želi u ABA ligu

Ranije tokom dana na stranicama portala Mozzart Sport mogli ste da pročitate da su kandidati za sportskog direktora ABA lige čuveni košarkaški as Miloš Vujanić i njegov kolega Milutin Aleksić, koji se poslednjih godina profilisao kao stručni konsultant, a kako nezvanično saznaje naš portal svoje interesovanje za ulazak u regionalno takmičenje pokazao je i slavni španski arbitar Migel Anhel Perez Perez.

Kako se može čuti, čovek sa preko 800 utakmica u ACB ligi i više od 23 godine iskustva u evropskim takmičenjima, priložio je svoju kandidaturu za dve pozicije - komesara za delegiranje sudija i predsednika sudijske komisije.