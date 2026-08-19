Čuveni španski sudija želi u ABA ligu

Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 21:49
Čovek koji iza sebe ima preko 800 utakmica u ACB ligi i više 23 godine iskustva u evropskim takmičenjima među kandidatima za dve funkcije
Ranije tokom dana na stranicama portala Mozzart Sport mogli ste da pročitate da su kandidati za sportskog direktora ABA lige čuveni košarkaški as Miloš Vujanić i njegov kolega Milutin Aleksić, koji se poslednjih godina profilisao kao stručni konsultant, a kako nezvanično saznaje naš portal svoje interesovanje za ulazak u regionalno takmičenje pokazao je i slavni španski arbitar Migel Anhel Perez Perez.
Kako se može čuti, čovek sa preko 800 utakmica u ACB ligi i više od 23 godine iskustva u evropskim takmičenjima, priložio je svoju kandidaturu za dve pozicije - komesara za delegiranje sudija i predsednika sudijske komisije.
Izabrane vesti
Četvrtak, 20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)
On se iz španske klupske košarke povukao 2024. godine posle 806 zvaničnih izbora da deli pravdu, pošto je po tamošnjim pravilima dostigao starosnu granicu, on je nastavio da sudi u evropskim klupskim takmičenjima pa je tako prošle sezone bio na listi arbitara za Evroligu.
Migel Anhel Perez je u sudijske vode uplovio davne 1987. godine, kada je tražio način za dodatnom zaradom, a 1999. zaslužio je promociju na nivo ACB košarke u kojem je ostao dve i po decenije. Već 2003. godine postaje i međunarodni sudija i tokom godina je delio pravdu sa nekih od najvećih košarkaških događaja. Završio je učiteljski fakultet u rodnom Kadizu i od 1998. godine ima zvanje košarkaškog trenera, a zatim i master iz ljudskih resursa u sportu na Univerzitetu u Burgosu.
Funkciju komesara je dosad obavljao Srđan Dožai, dok je predsednik sudijske komisije bio Saša Maričić. Obojica su se i sada prijavili za funkcije na kojima su bili. Dožaiju će pored Pereza konkurent biti i nekadašnji sudija Goran Radonjić koji je dugi niz godina bio u Košarkaškom savezu Francuske, te Vladan Šundić i Esak Bulut Jalcin. Maričiću je uz Pereza rival za mesto predsednika sudijske komisije i Dragan Nešković.
Suvlasnici ABA lige će u četvrtak imati razgovore sa kandidatima pozicije predsednika sudijske komisije i komesara. Naknadno će biti objavljeni razgovori sa kandidatima za naslednika Milije Vojinovića, odnosnu funkciju sportskog direktora ABA lige, posle čega će se ući u proces glasanja.