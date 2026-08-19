PARTIZAN – TIM ZA HETAFE: Razmišlja se o opciji sa trojicom štopera

Nema još zvanične potvrde da će se to dogoditi, ali postoji uverenje da je to dobar način kako da se suprotstavi Špancima u pokušaju da se izbori što je moguće bolji rezultat pred revanš u Beogradu. Ako se to desi, na terenu bismo mogli da vidimo trojicu štopera i dvojicu bekova ispred golmana Marka Miloševića (ako ne bude nove promene među stativama), što u dosadašnjem toku sezone nije bio primarni model igre Parnog valjka. No, možda je baš to pravo rešenje, da se igra na kartu iznenađenja ne bi li se domaćin zbunio.

U tom slučaju, štoperski trio činili bi Stefan Mitrović, Nikola Simić i Stefan Milić , dok bi bekovske pozicije pokrivali Milan Roganović desno i Vukašin Đurđević levo, uz ulogu da pokrivaju strane uz aut liniju sve vreme.

Ko je pažljivo pratio Ilićeve reči još na beogradskom aerodromu, mogao je da spozna kako je i sam nagovestio da bi Partizan mogao da zaigra u stilu Hetafea, a posledično tome da vidimo petoricu igrača u poslednjoj liniji.

Posledično, to bi značilo manjak ljudstva u veznom redu, gde se posle vrlo dobrog izdanja u Kostanaju nametnuo Aleks Zeković. Logično bi bilo da mu društvo pravi Idrisu Baba, naročito što je odličan poznavalac prilika u Španiji i tokom karijere je već pet puta igrao protiv Hetafea.

U nešto ofanzivnijoj ulozi u manevru očekuje se neko iz dvojca Milan Vukotić – Ognjen Ugrešić, u zavisnosti od toga za koga se Ilić na kraju opredeli.

Izvesno je da će mesto u ofanzivi imati Demba Sek, za koga u klubu i dalje, uprkos oscilacijama u igri, tvrde da je najjače napadačko oružje. U špicu trebalo bi da se pojavi Že, tim pre što Brazilac svojom konstitucijom i gabaritom može da odgovori Hetafeu na žestoku duel-igru, a da usput bude od velike koristi u skoku. Ne samo u napadu, već i u odbrani, kako bi se neutralisala jedna od najvećih snaga ekipe Hosea Boradalasa prilikom prekida.

Osim Idrisua Babe, osveženje u odnosu na dvomeč sa Tobolom jeste prisustvo Igora Miladinovića i Nikole Čumića. Pošto je Ilić potvrdio da su trenirali sa Sent Etjenom i Rubinom, pretpostavka je da bi mogli da dobiju određenu minutažu tokom drugog poluvremena i budu aduti sa klupe.

Projektovani sastav Partizana za meč sa Hetafeom mogao bi da bude raspoređen u formaciji 3-5-2: Milošević – Roganović, Milić, Simić, Mitrović, Đurđević – Zeković, Baba, Vukotić – Sek, Že.