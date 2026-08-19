PARTIZAN – TIM ZA HETAFE: Razmišlja se o opciji sa trojicom štopera

Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 21:14
Sva je prilika da će Že u napad, planirani su minuti za Čumića i Miladinovića
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Madrida)
Svi u – odbranu! Navijački poklič je drugačiji i podrazumeva ofanzivu, ali deluje da će primarni zadatak Partizana u Madridu biti da se ušanči i čeka rivala. Projekcije su da će, uđe li u otvorenu borbu sa Hetafeom i jurnjavu po celom terenu, lako nastradati. Zato su u Humskoj prethodnih dana razmišljali da je bolje biti mudar i takmičarski nastrojen nego „slavno poginuti“, pa je zbog toga šef stručnog štaba Saša Ilić razmatrao čak i opciju sa pojačanom poslednjom linijom.
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Nema još zvanične potvrde da će se to dogoditi, ali postoji uverenje da je to dobar način kako da se suprotstavi Špancima u pokušaju da se izbori što je moguće bolji rezultat pred revanš u Beogradu. Ako se to desi, na terenu bismo mogli da vidimo trojicu štopera i dvojicu bekova ispred golmana Marka Miloševića (ako ne bude nove promene među stativama), što u dosadašnjem toku sezone nije bio primarni model igre Parnog valjka. No, možda je baš to pravo rešenje, da se igra na kartu iznenađenja ne bi li se domaćin zbunio.
Ko je pažljivo pratio Ilićeve reči još na beogradskom aerodromu, mogao je da spozna kako je i sam nagovestio da bi Partizan mogao da zaigra u stilu Hetafea, a posledično tome da vidimo petoricu igrača u poslednjoj liniji.
U tom slučaju, štoperski trio činili bi Stefan Mitrović, Nikola Simić i Stefan Milić, dok bi bekovske pozicije pokrivali Milan Roganović desno i Vukašin Đurđević levo, uz ulogu da pokrivaju strane uz aut liniju sve vreme.
Posledično, to bi značilo manjak ljudstva u veznom redu, gde se posle vrlo dobrog izdanja u Kostanaju nametnuo Aleks Zeković. Logično bi bilo da mu društvo pravi Idrisu Baba, naročito što je odličan poznavalac prilika u Španiji i tokom karijere je već pet puta igrao protiv Hetafea.
U nešto ofanzivnijoj ulozi u manevru očekuje se neko iz dvojca Milan Vukotić – Ognjen Ugrešić, u zavisnosti od toga za koga se Ilić na kraju opredeli.
Izvesno je da će mesto u ofanzivi imati Demba Sek, za koga u klubu i dalje, uprkos oscilacijama u igri, tvrde da je najjače napadačko oružje. U špicu trebalo bi da se pojavi Že, tim pre što Brazilac svojom konstitucijom i gabaritom može da odgovori Hetafeu na žestoku duel-igru, a da usput bude od velike koristi u skoku. Ne samo u napadu, već i u odbrani, kako bi se neutralisala jedna od najvećih snaga ekipe Hosea Boradalasa prilikom prekida.
Osim Idrisua Babe, osveženje u odnosu na dvomeč sa Tobolom jeste prisustvo Igora Miladinovića i Nikole Čumića. Pošto je Ilić potvrdio da su trenirali sa Sent Etjenom i Rubinom, pretpostavka je da bi mogli da dobiju određenu minutažu tokom drugog poluvremena i budu aduti sa klupe.
Projektovani sastav Partizana za meč sa Hetafeom mogao bi da bude raspoređen u formaciji 3-5-2: Milošević – Roganović, Milić, Simić, Mitrović, Đurđević – Zeković, Baba, Vukotić – Sek, Že.