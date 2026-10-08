Maksimović možda dobije novog trenera, Lajpcig gleda u pravcu Nagelsmana

Iako je uveo klub u Ligu šampiona, RB Lajpcig nije nastavio da gradi budućnost sa Oleom Vernerom. Opredelio se za argentinskog stručnjaka, ali bi, ukoliko se nešto ne promeni, ubrzo mogao da mu se zahvali.

Oleu Verneru spočitavan je način na koji mu ekipa igra, jer na zidovima u trening-centru piše: "Intenzitet je naš identitet". Sa njim jeste bilo rezultata, međutim, to iz vizure klupskog rukovodstva nije bilo dovoljno. Martin Demikelis nudi takvu igru, ali ekipa igra toplo-hladno. Nisu za sada zadovoljni učinjenim.

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Na šest utakmica u svim takmičenjima (Liga šampiona, Bundesliga, DFB kup), tri pobede i isto toliko poraza, a paklen raspored tek sledi. Jer, igraće RB Lajpcig u narednih desetak dana sa Ajntrahtom i Bajernom u prvenstvu, odnosno PSV Ajndhovenom i Real Madridom u društvu najboljih. Neće biti jednostavno Argentincu da preživi...

U nemačkom klubu već prave listu potencijalnih zamena, a jedno ime se izdvaja: RB Lajpcig gleda ka Julijanu Nagelsmanu.

Nema angažman i još kako je upoznat kako sistem funkcioniše. Julijan Nagelsman vodio je klub do najboljeg rezultata u Ligi šampiona, pod njim je bio među osam najboljih na Starom kontinentu. U vremenu pandemije je na Fajnal-ejtu u Lisabonu izgubio od Pari Sen Žermena. Neki od članova rukovodstva su mu naklonjeni i Martina Demikelisa imaju na piku.