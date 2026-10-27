Bahčešehiru sudar favorita Evrokupa! Ponitka heroj, Osmana ne možeš da zaustaviš
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 19:09
Poljak umalo tragičar, ali se iskupio za veliku grešku u finišu, Malakaj Flin odličan u pobedničkom sastavu
Sudar favorita za osvajanje Evrokupa pripao je Bahčešehiru! Strašan meč odigrao se na Bosforu i od maltene gotove utakmice, odnosno skoro pa overene pobede domaćeg sastava dobili smo egal u kojem je PAOK zamalo stigao do preokreta. Sastav Aleksandra Đorđevića nije dozvolio da se susret pretvori u šokantan poraz, a za to se na samom kraju potrudio Mateuš Ponitka - 84:81 (26:23, 26:17, 11:18, 21:23).
Poljski reprezentativac iskupio se za veliku grešku u poslednjem minutu utakmice, kada je izgubio posed iz kojeg je Džedi Osman poentirao na drugom kraju parketa i doveo finiš u sam egal (82:81), tako što je u sledećem napadu obezbedio Bahčešehiru makar produžetak košem iz reketa na asistenciju Treviona Vilijamsa. Bilo je dovoljno vremena za PAOK da dođe do dodatnih pet minuta, međutim poslednji napad je želeo po svaku cenu da reši Brin Tajri, što je verovatno mnoge iznenadilo s obzirom da su Džedi Osman i Markus Foster imali dosta stabilniju utakmicu i generalno se očekuje da uzimaju ovakve šuteve. Tajri je preuzeo sve na sebe i maltene svih 10 sekundi držao loptu, pre nego što se digao i iz teške pozicije pokušao da ispadne heroj. Nije mu uspelo...
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Gostima iz Soluna treba odati priznanje jer su uspeli da istope zaostatak od čak 17 poena u poslednjih pet minuta i Aleksandar Đorđević imaće o čemu da razgovara sa svojim igračima. Posle koša Furkana Haltalija za 78:61 delovalo je da gotovo, a onda usledila serija 20:4 za potpuni kolaps domaćina. Odgovornost su, očekivano, preuzeli Džedi Osman i Markus Foster, čija je trojka na 51 sekund do kraja dovela PAOK na samo posed zaostatka (79:82). Nakon tog hica desila se velika greška Ponitke, ali je Poljak ipak uspeo da pronađe način da se iskupi.
Fantastičnu utakmicu obeležili su Malakaj Flin i Džedi Osman! Bek Bahčešehira meč je završio sa 28 poena za 27 minuta, a ispalio je čak 20 lopti, po 10 za dva i tri poena (4/10 za tri). Turski as i prošle sezone jedan od najboljih igrača Evrolige postigao je dva poena više za 29 minuta (5/11 za tri) uz pet skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte. Osman potvrđuje da ne samo što je nivo iznad Evrokupa, već da u ovom rangu niko ne može da ga zaustavi!
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