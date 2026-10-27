Bahčešehiru sudar favorita Evrokupa! Ponitka heroj, Osmana ne možeš da zaustaviš

Sudar favorita za osvajanje Evrokupa pripao je Bahčešehiru! Strašan meč odigrao se na Bosforu i od maltene gotove utakmice, odnosno skoro pa overene pobede domaćeg sastava dobili smo egal u kojem je PAOK zamalo stigao do preokreta. Sastav Aleksandra Đorđevića nije dozvolio da se susret pretvori u šokantan poraz, a za to se na samom kraju potrudio Mateuš Ponitka - 84:81 (26:23, 26:17, 11:18, 21:23).

Poljski reprezentativac iskupio se za veliku grešku u poslednjem minutu utakmice, kada je izgubio posed iz kojeg je Džedi Osman poentirao na drugom kraju parketa i doveo finiš u sam egal (82:81), tako što je u sledećem napadu obezbedio Bahčešehiru makar produžetak košem iz reketa na asistenciju Treviona Vilijamsa. Bilo je dovoljno vremena za PAOK da dođe do dodatnih pet minuta, međutim poslednji napad je želeo po svaku cenu da reši Brin Tajri, što je verovatno mnoge iznenadilo s obzirom da su Džedi Osman i Markus Foster imali dosta stabilniju utakmicu i generalno se očekuje da uzimaju ovakve šuteve. Tajri je preuzeo sve na sebe i maltene svih 10 sekundi držao loptu, pre nego što se digao i iz teške pozicije pokušao da ispadne heroj. Nije mu uspelo...