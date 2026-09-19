Maldini’s on fire! (VIDEO)

Kaljari je letos ostao bez nosilaca igre iz prošle sezone (Palestra, Espozito, Gaetano…) i tek u finišu pijace se skromno pojačao. Jedno od tih pojačanja je bio Danijel Maldini. I to tek nakon što je Vasilije Adžić iz Juventusa odabrao Sasuolovu pre Kaljarijeve ponude. Ispostavilo se da su oba igrača birala pametno pošto su procvetala na pozajmicama.

Udineze je prošle sezone bio kost u grlu mnogima u Seriji A. Odigrao je najbolju sezonu poslednjih desetak godina. Ali, u ovoj mu nije baš najbolje krenulo… Kaljari mu je danas naneo treći poraz zaredom. I koliko se može pričati o maloj krizi u taboru Zebri, još više treba potencirati sjajno otvaranje sezone Kaljarija.

Sardi su u sezonu ušli pobedom u Parmi, potom tesno izgubili od Intera i onda nanizali tri pobede sa golgeterskim pečatom Maldinija. Mora se priznati da su danas imali i malo sreće… Kinan Dejvis je promašio zicer za domaće, a potom se povredio. Tim Koste Runjaića je nastavio da napada, ali je u tim momentima Elija Kaprile dokazao da je jedan od najboljih golmana na Apeninima.

Kazna je stigla nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu. Milerov pas ka svom golu je iznenadio poslednjeg čoveka odbrane Kabselea, ali ne i Maldinija. Nanjušio je šansu, ukrao loptu i potom predriblao golmana za pogodak vredan tri boda.