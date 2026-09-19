Maldini’s on fire! (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sub. 19.09.26. | 17:16
Kaljari lider na nekoliko sati
Inter se i očekivao na vrhu tabele u Seriji A. Ni Roma nije senzacija. Komo je u vrhu, Lacio je iznenađenje… Ali, da će posle četiri kola nove sezone lidersku poziciju makar na nekoliko sati deliti Kaljari… E, to ni najveći optimisti na Sardiniji nisu mogli da sanjaju.
I to sve na krilima Danijela Maldinija, talenta slavnog prezimena čija afirmacija se već dugo čeka na Čizmi. Trećim golom u poslednja tri kola, sin slavnog Paola je doneo Sardima nova tri boda i minimalnu pobedu na gostovanju Udinezeu (1:0). U prošlom kolu je dao pobedonosni gol na gostovanju bivšem klubu Atalanti (2:1), u pretprošlom je jedini pogodio za minimalac protiv Lećea, a danas je sve sam uradio za trijumf na Friuliju. Maldini igra najbolji fudbal u karijeri… Možda je sa 24 godine napokon sazreo da bude igrač koji pravi prevagu pod bremenom velikih očekivanja zbog slavnih predaka.
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Kaljari je letos ostao bez nosilaca igre iz prošle sezone (Palestra, Espozito, Gaetano…) i tek u finišu pijace se skromno pojačao. Jedno od tih pojačanja je bio Danijel Maldini. I to tek nakon što je Vasilije Adžić iz Juventusa odabrao Sasuolovu pre Kaljarijeve ponude. Ispostavilo se da su oba igrača birala pametno pošto su procvetala na pozajmicama.
Udineze je prošle sezone bio kost u grlu mnogima u Seriji A. Odigrao je najbolju sezonu poslednjih desetak godina. Ali, u ovoj mu nije baš najbolje krenulo… Kaljari mu je danas naneo treći poraz zaredom. I koliko se može pričati o maloj krizi u taboru Zebri, još više treba potencirati sjajno otvaranje sezone Kaljarija.
Sardi su u sezonu ušli pobedom u Parmi, potom tesno izgubili od Intera i onda nanizali tri pobede sa golgeterskim pečatom Maldinija. Mora se priznati da su danas imali i malo sreće… Kinan Dejvis je promašio zicer za domaće, a potom se povredio. Tim Koste Runjaića je nastavio da napada, ali je u tim momentima Elija Kaprile dokazao da je jedan od najboljih golmana na Apeninima.
Kazna je stigla nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu. Milerov pas ka svom golu je iznenadio poslednjeg čoveka odbrane Kabselea, ali ne i Maldinija. Nanjušio je šansu, ukrao loptu i potom predriblao golmana za pogodak vredan tri boda.
Sardi su do kraja meča životima branili gol i za požrtvovanu igru nagrađeni četvrtom pobedom u pet kola. Start iz snova za Kaljari koji je poslednji put u Evropi igrao 1994. godine kada ga je u polufinalu Kupa UEFA zaustavio Inter.
U još većoj krizi od Udinezea je Bolonja.
Prve četiri utakmice u sezoni i nijedna pobeda su koštali Domenika Tedeska otkaza na klupi Bolonje. Umesto njega je došao Rafaele Paladino i bio nadomak pobede. Federiko Bernardeski je nakon petnaestak minuta igre doneo domaćima vođstvo protiv Torina posle Bragansine greške na sredini terena, ali je Paladinov idealan debi pokvario Sandro Kulenović posle čijeg šuta u 77. minutu je užasno reagovao iskusni Lukaš Skorupski za konačnih 1:1. Nije mu prvi put ove sezone… Dok golmanski biser Masimo Pesina greje klupu.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
18.00: (2,60) Roma (3,40) Inter (2,70) - MR
20.45: (3,80) Venecija (3,50) Lacio (2,00) - MR
Nedelja
12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR
15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR
15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR
20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR
***Kvote su podložne promenama