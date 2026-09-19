Nenad Miljenović u "4x10": Denver najskuplji NBA tim, udvajanje šansa Zvezde protiv Valančijunasa

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

O svemu što se dešava iza zatvorenih vrata najjače lige sveta, ali i aktuelnim evroligaškim temama, u drugoj epizodi podkasta "4x10" na Mozzart TV kanalu govorio je Nenad Miljenović, nekadašnji talentovani košarkaš, a danas profesionalni skaut Denvera.

"Sve je počelo kada je Majk Singer dolazio u Beograd da prikuplja građu za knjigu o Jokiću. Videli smo se na kafi, bio si i ti tu, posle smo ostali u kontaktu. Narednog leta, pre Olimpijskih igara, generalni menadžer Kelvin But je dolazio da pogleda prijateljsku utakmicu Srbije i Holandije. Majk me je preporučio, seo sam sa Kelvinom na razgovor od 45 minuta i sedam dana nakon toga usledio je poziv: 'Jesi li spreman da dođeš u Denver?'. Puno je pomoglo što sam odradio 'domaći zadatak' i pogledao oko 45-50 utakmica Nagetsa te sezone kako bih bio spreman na sva pitanja", priseća se Miljenović.

MIT O ŠTEDNJI I SUROVA NBA REALNOST

Jedna od glavnih tema među ljubiteljima košarke u Srbiji jeste utisak da Nagetsi ne rade dovoljno da kako bi Nikola Jokić "dobio pomoć" i da na neki način uzalud troše njegov "prajm", a ima tu i kritika o navodnoj štednji vlasnika. Međutim, Miljenović iznosi egzaktne brojke i objašnjava koliko je novi kolektivni ugovor (CBA) stisnuo ruke upravi.

"Denver ima najskuplji roster u celoj NBA ligi po novcu izdvojenom za plate! Priče o 'štednji' vlasnika jednostavno ne stoje. Problem je takozvani drugi apron - da smo ove godine zadržali sve igrače, tim bi sa penalima i taksama na luksuz koštao oko 460 miliona dolara za samo jednu sezonu! To je finansijski apsolutno neodrživo. Novi CBA je i napravljen sa ciljem da bogati vlasnici ne mogu neograničeno da troše. Bili smo prinuđeni da rupu u rotaciji popunjavamo igračima na minimalnim ugovorima."

U takvim okolnostima, sa ograničenim manevarskim prostorom na tržištu, Denver je morao da reaguje pametno. Dovođenje iskusnih imena poput Demara Derozana i Marvina Beglija trebalo bi da donese novu dimenziju timu i pre svega rastereti glavne zvezde.

"Derozan je izrazio želju da igra sa Jokićem i napadne prsten. On je profil igrača koji nam treba da 'preživimo' minute kada Nikola nije na terenu. Mnogi spominju da ne šutira trojke, ali je DeRozan jedan od najboljih šutera sa poludistance u poslednjih 20 godina. Izuzetno je iskusan, zna da iznudi faul i sam stvori poene iz ničega. Sa druge strane, za Beglija smo tražili drugačiji profil na poziciji bekap centra. U današnjem NBA-u je teško naći kvalitetnu rezervnu peticu za mali novac. Begli nam daje drugu dimenziju – defanzivno, ali i u napadu kao vertikalna pretnja i roler u igri dva na dva sa Tajusom Džonsom."

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SLOBODA MIŠLJENJA U SOBI GDE SE DONOSE ODLUKE

Rad u NBA ligi donosi vrhunski profesionalizam, ali i specifične izazove unutar radnog okruženja. Miljenović ističe da se u Denveru izuzetno ceni autentičan stav i spremnost na argumentovanu raspravu.

"U Denveru je kultura dijaloga na izuzetno visokom nivou. Svi u front office-u su u suštini skauti. Kada te generalni menadžer pita za mišljenje o nekom igraču, moraš imati spreman i autentičan stav. Najlakše je klimati glavom i slagati se sa svima, ali od toga tim nema nikakve koristi. Važno je prepoznati trenutak na sastanku kada treba da kažeš šta misliš i stati iza toga."

A kako izgleda radni dan jednog skauta unutar front office-a? Nenad daje više detalja...

"Radni dan zavisi od toga da li je ekipa u gradu. Ako igramo kod kuće, u kancelariji sam od 9 ujutru do 14-15h. Nakon toga idem kući, pa sam dva sata pre utakmice ponovo u hali zbog zagrevanja i komunikacije sa skautima drugih timova. Mesečno sam na putu 8 do 10 dana. Prošle sezone sam bio zadužen za NBA i Dži ligu."

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Iako dvorana Nagetsa gori za Jokićem i saigračima već godinama, američka sportska kultura u Koloradu ima svoje specifičnosti koje iznenade mnoge koji dođu sa strane.

"Dvorana je rasprodata godinama unazad, otkako je Nikola postao ovo što jeste. Ljudi obožavaju Nagetse. Međutim, Amerikanci u Denveru mi uvek ponavljaju jednu stvar – koliko god da su Nagetsi uspešni i koliko god titula da osvoje, Denver Bronkos i NFL su broj jedan u gradu. To je specifičan kulturni fenomen u Americi."

SKENIRANJE VALANČIJUNASA: "ZVEZDA MORA DA UBRZA"

Osim dešavanja preko bare, u podkastu se analizirala i Evroliga, sa posebnim fokusom na položaj Crvene zvezde i Partizana, koji su poprilično menjali ovog leta, svako na svoj način, a zajedničko im je to da se oslanjaju na španske trenere i to što oni sa sobom donose.

"U fudbalu su španski treneri apsolutna sila, osvajači svega što trenutno postoji. Sa druge strane, u košarci su takođe ogromna sila i njihov uticaj je sve veći — ne vode samo Zvezdu i Partizan, već ih ima po celoj Evroligi. Ipak, košarka nosi specifične zahteve i ostaje da vidimo kako će se ti sistemi i filozofije do kraja uklopiti."

Rekonstrukcija crno-belih i dolazak novih lica u Humske doneli su nove izazove u uklapanju tima a Penjaroja prema mišljenju Miljenovića radi najbolje moguće.

"Penjaroja je u Partizanu uradio dobar posao i stabilizovao ekipu nakon svega što se dešavalo prošle sezone. Nije bilo lako leto na tržištu jer danas u Evroligi svako ima novac i to ti više ne garantuje roster. Napravljena je solidna i veoma nezgodna ekipa i nikome neće biti lako da igra protiv njih. A što se tiče novog pojačanja Tomsona, za sada ne igra u dovoljnoj brzini — u Evroligi ima puno kontakta i moraće brže da reaguje jer nema telo da igra kroz kontakt protiv iskusnih defanzivaca."

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Sa druge strane, odlazak ključnih nosilaca iz prethodnih sezona i dolazak novog trenera promenio je profil tima sa Malog Kalemegdana, koja se okrenula nečem novom u vidu brze košarke Ibona Navara.

"Koliko god deluje na papiru da Zvezda nije puno promenila roster, po meni jeste, jer su otišli jako važni igrači — Mekintajer, Kalinić i Bolomboj koji je bio korektor u odbrani i krpio je puno problema u spoljnoj liniji. Džons i Vajler-Beb su smireniji i kontrolisaniji profili. Zvezda je selektirana za kontrolisanu igru, dok trener nije za to. Tu će morati da se napravi kompromis, jer Evroliga nekad zahteva sporiju utakmicu i tu Zvezda treba da traži svoju šansu."

Duele srpskih predstavnika i meč sa kojim se susreće Crvena zvezda protiv litvanskog gorostasa Jonasa Valančijunasa, koji je u Žalgiris došao upravo posle sezone u Denveru. Miljenović je ponudio jasan taktički uvid kako pristupiti odbrani i napadu protiv igrača takvog profila.

"Valančijunas je stvarno ogroman čovek i nisam siguran da Zvezdini centri imaju dovoljno gabarita da ga brane 'jedan na jedan', dok mu ni udvajanje ne leži. Sa druge strane, on nije dobar u branjenju prostora kroz pik-en-rol, niti je preterano dobar u zaštiti obruča. Zvezda treba što više da ubrza igru i nađe način da ga optereti. Njegova mera u Evroligi je oko 20 minuta i kad je na terenu, sigurno će se igrati kroz njega jer to radi dobro", zaključio je Miljenović.

Kompletnu epizodu podkasta "4x10" sa Nenadom Miljenovićem možete pogledati na zvaničnom Mozzart TV YouTube kanalu.