Koga god je Klop pozvao u reprezentaciju - danas blistao; Gladbah u živom blatu (VIDEO)
Vreme čitanja: 21min | sub. 19.09.26. | 18:05
Ždrepcima ne pomaže ni promena trenera, Frajburg dva puta gubio, ali uzeo bod u Frankfurtu
Samo Borusija Dortmund ima šansu da ostane savršena posle četiri runde Bundeslige. Jer derbi subotinjeg popodneva u Nemačkoj završen je bez pobednika - 2:2. Frajburg je izgubio prve bodove ove sezone, međutim nema razloga za preveliko nezadovoljstvo, što se ne može reći za Ajntraht. Ekipa koja bi trebalo da konkuriše za Ligu šampiona, ostala je na samo jednom trijumfu i vrlo skromnih pet bodova.
Sjajni Junes Ebnutalib vratio se u startnu postavu, postigao novi gol (peti na petom meču ovog leta); bio je to gol za rano vođstvo domaćeg sastava, za izuzetno otvaranje utakmice, ali mentalitet Frajburga o kom je Jirgen Klop toliko pričao prilikom saopštavanja prvog spiska Nemačke po ko zna koji put došao je do izražaja. Dva puta su Brazilci iz Brajsgaua bili u zaostatku danas, dva puta se vraćali (drugi put preko Juita Suzukija), a bilo je ozbiljnih situacija da dođu i do potpunog preokreta. Nisu u tome uspeli na čemu momci Adija Hitera u velikoj meri mogu da zahvale nekadašnjem golmanu Frajburga Noi Atuboluu.
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On se posebno istakao u samom finišu prvog dela meča, kada je čudesno skinuo udarac Derija Šerhanta iz slobodnog udaraca...
Podsetimo, na prvom Klopovom spisku našli su se i Atubolu i Ebnutalib i Burkart i Šerhant. Dvojica potonjih takođe su uspeli da se upišu u strelce danas, što samo pokazuje da je novi selektor Nemačke dobrano 'premerio' svačiju formu. I - pogodio.
Vredi takođe istaći vrlo dobru partiju Žordija Makenga, levog beka Frajburga, koji se istakao kod oba gola gostiju.
Užasno je Hamburger ušao u sezonu, u prva tri kola zaličio na ozbiljnog kandidata za ispadanje - ni gol nije uspeo da postignem - ali očito da je Merlin Polcin pred odlazak na reprezentativnu pauzu uspeo da trgne svoje momke. I pored ozbiljne dominacije u polju (posed lopte preko 70 odsto) Keln nije uspeo da to kruniše golovima, zbog čega je skupo platio.
HSV je u finišu prvog poluvremena uspeo da povede pogotkom štopera Nikolas Kapalda, da bi početkom drugog dela iskusni Jusuf Poulsen duplirao prednost i praktično rešio utakmicu. Rezervista Ragnar Ahe smanjio na 1:2 u 90. minutu, no tada je već bilo prekasno da se nešto suštinski promeni.
Za razliku od nekadašnjeg prvaka Evrope, još jedan davnašnji evropski velikan nikako da se digne. Borusija iz Menhengladbaha izgubila i četvrti meč, ostavši zakucana za dno. Promena trenera za sada ništa nije donela. Jan Moric Lihte preuzeo je palicu od Eugena Polanskog, njegovi momci dali su tri gola i opet nisu slavili. Slično kao protiv Elverzberga. Ovoga puta na Borusija parku radovao se Majnc - 4:3.
Vodio je Gladbah, zatim primio dva, uspeo da izjednači, da promaši penal (Kevin Diks), a dokrajčio ga je pogodak Danija da Koste u 89. minutu za 2:4.
A u Bremenu spektakl. Augzburg vodio 2:0, Verder uspeo da okrene i dođe do druge pobede. Sjajnu partiju pružio je Marko Gril, reprezentativac Austrije, koji dao gol i dva puta asistirao. Uspisao se i povratnik na Vezer Niklas Filkrug.
Zahvaljujući MOZZART Relax akciji u na ovom meču prošli su i kec i dvojka - štagod da ste igrali.
BUNDESLIGA – 4. KOLO
Petak
Bajern - Union Berlin 7:0 (3:0)
/Musijala 18, Kejn 39p, 54, Olise 43, 73, 76, Saibari 70/
Subota
Borusija Menhengladbah - Majnc 3:4 (1:2)
/Nojhaus 11, Lidberg 59, Matino 90+5 - Tic 18, Beker 45+1, Martel 79, Da Kosta 89/
Ajntraht Frankfurt - Frajburg 2:2 (2:1)
/Ebnutalib 10, Burkart 36 - Šerhant 34, Suzuki 48/
Hamburger - Keln 2:1 (1:0)
/Kapaldo 44, Poulsen 49 - Ahe 90/
Verder Bremen - Augzburg 3:2 (0:1)
/Gril 66, Filkrug 86, Vajzer 90+3 - Felhauer 19, Brakelman 58/
18.30: (2,40) Štutgart (3,60) Borusija Dortmund (2,80) - MR
Nedelja
15.30: (2,05) Bajer Leverkuzen (3,70) RB Lajpcig (3,40) - MR
17.30: (2,05) Šalke (3,60) Elverzberg (3,50) - MR