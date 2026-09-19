Koga god je Klop pozvao u reprezentaciju - danas blistao; Gladbah u živom blatu (VIDEO)

Samo Borusija Dortmund ima šansu da ostane savršena posle četiri runde Bundeslige. Jer derbi subotinjeg popodneva u Nemačkoj završen je bez pobednika - 2:2. Frajburg je izgubio prve bodove ove sezone, međutim nema razloga za preveliko nezadovoljstvo, što se ne može reći za Ajntraht. Ekipa koja bi trebalo da konkuriše za Ligu šampiona, ostala je na samo jednom trijumfu i vrlo skromnih pet bodova.

Sjajni Junes Ebnutalib vratio se u startnu postavu, postigao novi gol (peti na petom meču ovog leta); bio je to gol za rano vođstvo domaćeg sastava, za izuzetno otvaranje utakmice, ali mentalitet Frajburga o kom je Jirgen Klop toliko pričao prilikom saopštavanja prvog spiska Nemačke po ko zna koji put došao je do izražaja. Dva puta su Brazilci iz Brajsgaua bili u zaostatku danas, dva puta se vraćali (drugi put preko Juita Suzukija), a bilo je ozbiljnih situacija da dođu i do potpunog preokreta. Nisu u tome uspeli na čemu momci Adija Hitera u velikoj meri mogu da zahvale nekadašnjem golmanu Frajburga Noi Atuboluu.