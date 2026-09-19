Partizan rutinirao generalnu probu, sada sve oči uperene ka Olimpiji Milano

Već sada mogu polako da se svode računi sa ovih priprema, iako je ostalo još sedam dana treninga pred početak sezone, pošto u petak crno-beli igraju prvo kolo Evrolige protiv Olimpije iz Milana.

Ono što je odmah evidentno jeste da je lider ove ekipe Karlik Džons. On je na ovoj utakmici odmarao i nije previše zapinjao, jer je bilo vreme da se drugi momci u spoljnoj liniji pokažu. Pre svih Luka Vildoza, koji je prijatno iznenađenje i koji je na ovom meču bio glavni dirigent u većem delu susreta. Ipak, i ovoga puta, kada se pravila najveća razlika koja je išla i preko 20 poena, Karlik je imao loptu u rukama i sve rešavao sa velikom lakoćom. Posebno su svi bili oduševljeni kada je uz zvuk sirene na kraju trećeg kvartala „izmešao“ odbranu rivala i pogodio koš.

Nije, doduše, čitava utakmica izgledala perfektno, posebno na samom početku kada je Burg u nekoliko navrata imao prednost. Ipak, Penjaroja je u tim momentima maksimalno rotirao petorke, pa su se vrlo brzo skoro svi igrači izmenjali na parketu.

Onog momenta kada se ustalila petorka sa Vildozom na poziciji organizatora igre, Partizan je krenuo da se odvaja. A kada je Alesandro Pajola zategao odbranu, Burg jednostavno više nije imao nikakva rešenja niti šansu da ugrozi pobedu crno-belih.

U nastavku susreta, crno-beli su bez ikakvih problema održavali visoku prednost i potpuno rutinski priveli meč kraju. Poslednja četvrtina poslužila je treneru Penjaroji da dodatno rasporedi minutažu i isproba nekoliko taktičkih varijanti, dok je rival iz Francuske bio potpuno bezidejan u pokušajima da ublaži ubedljiv poraz.

Nakon završetka turnira u Atini, ekspedicija Partizana vraća se u Beograd, gde ulazi u samu završnicu priprema za prvi zvanični izazov u sezoni. Sve oči navijača i sportske javnosti usmerene su ka petku i dvorani u kojoj će crno-beli pred svojim pristalicama dočekati Olimpiju iz Milana.

Taj duel nosi sa sobom i posebnu težinu i motiv, s obzirom na to da se već godinama čeka da Partizan otvori evroligašku sezonu trijumfom. Naime, crno-beli više od 15 godina nisu ostvarili pobedu u prvom kolu elitnog takmičenja, pa će predstojeći okršaj protiv tima iz Milana biti idealna prilika da se konačno sruši taj tradicijski maler i na najlepši način započne nova evropska odiseja.

TURNIR PAVLOS JANAKOPULOS, UTAKMICA ZA 3. MESTO

PARTIZAN MOZZART BET - BURG 101:77 (20:17, 29:28, 33:13, 19:19)

Dvorana: OAKA arena

Sudije: Olegs Latiševs, Kerem Baki, Mavisu Čan

Partizan Mozzart Bet: Olman 8, Džons 11, Vildoza 18 (3/3 za 3p), Tompson 15 (4/7 za 3p), Nakić 3, Tanasković 4, 7sk, Stivens 4, Hejs 6, Lakić 3, Džekir 14, 6sk, Vilis 7, Pajola 8, 6as.

Burg: Džordan 4, Mulare 1, Nelson 7, Samuel 6, Labansa 6, Voker 8, Godo 16, Soliman 10, Sedrik 8, Vudberi 11, Selbanže, Mone.