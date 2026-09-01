Ozbiljan posao u Lajpcigu: Roma prelako pustila Marokanca, u Red Bulu znaju miris nečeg velikog

Sportski direktor Lajpciga za sport Marsel Šefer nije krio zadovoljstvo zbog dolaska Marokanca, uz jasnu poruku da ga klub nije doveo napamet. El Ajnaui je, kako je istakao, fudbaler kojeg su u Lajpcigu pratili već nekoliko godina i koji se izuzetno dobro uklapa u njihov stil igre. "Nil je veoma energičan i agresivan igrač, sa velikim intenzitetom bez lopte. Istovremeno poseduje dinamiku i kreativnost kada imamo posed i može da pokrije velike prostore. Sa 25 godina već ima dosta iskustva, ali i još mnogo prostora za napredak“ , poručio je Šefer .

El Ajnaui se savršeno uklapa u ono što nemački klub već godinama traži. Reč je o vezisti koji igra sa ogromnom energijom, agresivan je bez lopte, sposoban da pokriva veliki prostor i donosi dinamiku kada njegova ekipa ima posed. Upravo takav profil fudbalera odgovara filozofiji Lajpciga, koji je izgradio identitet na visokom intenzitetu, brzom ritmu i konstantnom pritisku na protivnika.

Dodatni razlog za zadovoljstvo u Lajpcigu predstavlja činjenica da je El Ajnaui već pokazao da može da odgovori na najvišem nivou. Njegove partije na Svetskom prvenstvu bile su dodatna potvrda da se radi o fudbaleru sposobnom da se nosi sa velikim izazovima, a upravo je to jedan od razloga zbog kojih su Nemci odlučili da ga dovedu.

Sam Marokanac nije krio zadovoljstvo zbog selidbe u Bundesligu. Lajpcig ga je, kaže, privukao reputacijom, načinom na koji igra i visokim intenzitetom koji je postao zaštitni znak kluba. Posebno ga raduje što će imati priliku da se bori na više frontova, uključujući Bundesligu, Ligu šampiona i Kup Nemačke.

Važnu ulogu u njegovoj odluci imao je i razgovor sa ljudima iz kluba, uključujući trenera Martina Demikelisa. El Ajnaui je tokom pregovora dobio jasnu sliku o tome kakvu ulogu bi trebalo da ima u novoj ekipi, što ga je dodatno uverilo da je Lajpcig prava sredina za naredni korak u karijeri.

Za Romu, ostaje potencijalno neprijatno pitanje. Ako Marokanac u Lajpcigu napravi iskorak, Rimljani bi mogli da se zapitaju da li su ga zaista morali pustiti tako lako. Jer ono što je za jedne samo pozajmica, za druge bi moglo da bude još jedan pogodak Red Bulove fudbalske fabrike.

El Ajnaui sada ima priliku da odgovori na terenu. Lajpcig mu je otvorio vrata, Roma mu je ostavila izlaz, a sve će pokazati da li su Nemci upravo namirisali još jedan veliki posao.

Istog dana Lajpcig je potvrdio još jedan zanimljiv transfer. Iz Čelsija je stigao Mark Giju, i to u trajnom transferu vrednom oko 17.000.000 evra. Španski napadač potpisao je ugovor do 2031. godine i zadužio dres sa brojem devet, što dovoljno govori o tome koliko Nemci veruju u njegov potencijal.

Giju je u Čelsi stigao iz Barselone tokom leta 2024. godine za svega 6.000.000 evra, nakon što su londonski klubovi aktivirali njegovu izlaznu klauzulu. U dve sezone na Stamford Bridžu skupio je 29 nastupa i postigao osam golova, a bio je deo ekipe koja je osvojila Ligu konferencija i Svetsko klupsko prvenstvo.

Ipak, njegov razvoj u Londonu nije tekao onako kako se očekivalo. Prošle godine poslat je na pozajmicu u Sanderlend, ali se posle samo mesec dana vratio u Čelsi zbog problema sa brojem dostupnih napadača. Dolaskom leta i promenom trenera situacija se ponovo promenila. Pod vođstvom Ćabija Alonsa Giju nije bio deo ekipe za predsezonsku turneju, a nije dobio ni broj za prvi tim.