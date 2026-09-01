Totenhem napunio odbranu do vrha, Sanderlend pokupio baš ono što mu treba za Premijer ligu
Vreme čitanja: 3min | uto. 01.09.26. | 21:54
Bila bi prava šteta da je austrijski štoper napustio Premijer ligu posle jedne sezone, igrač takve sirove snage potreban je brojnim timovima iz engleske elite
Totenhem je ovog leta toliko napunio odbranu da za Kevina Dansa više jednostavno nije bilo dovoljno prostora, ali je austrijski reprezentativac vrlo brzo pronašao ono što mu je bilo potrebno, novu priliku u Premijer ligi. Sanderlend je zvanično potvrdio dolazak štopera iz Londona na jednogodišnju pozajmicu, pa će Crne mačke za njegove usluge ove sezone platiti oko 3.000.000 evra, uz mogućnost otkupa za dodatnih 26.000.000 evra.
Još zanimljivije, prema informacijama iz Engleske, otkup bi mogao da postane obavezan ukoliko Sanderlend izbori opstanak u Premijer ligi. U slučaju definitivnog transfera, Danso bi potpisao četvorogodišnji ugovor sa mogućnošću produžetka saradnje na još jednu sezonu.
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Za Sanderlend je ovo četvrto pojačanje ovog leta, posle Žila Aoke, Dajana Metalija i Tome Menijea, ali dolazak Austrijanca posebno dobija na težini zbog iskustva koje donosi u zadnju liniju. Danso već zna kako izgleda Premijer liga, a iza sebe ima i sezonu u kojoj je sa Totenhemom podigao trofej Lige Evrope.
Austrijanac je u Totenhem stigao iz Lansa i do sada je za klub iz severnog Londona upisao 51 nastup. Međutim, situacija u ekipi se ovog leta drastično promenila. Totenhem je dodatno pojačao konkurenciju u poslednjoj liniji, pa su se među opcijama našli Jan Pol Van Heke, Miki Van De Ven i Markos Senesi, dok se govori i o potencijalnom dolasku Tosina Adarabioja.
Kada se sve sabere, jasno je zašto je Danso procenio da će mu minute biti mnogo dostupnije negde drugde. A Sanderlend je upravo takvu priliku čekao.Crne mačke žele da budu konkurentne u najjačem engleskom rangu, a za takvu misiju potreban im je štoper koji ne dolazi da uči kako funkcioniše Premijer liga, već neko ko je već prošao kroz njene najteže testove. Danso donosi fizičku snagu, agresivnost i iskustvo, ali i sposobnost da igra u sistemu koji zahteva visok intenzitet i konstantnu koncentraciju.
Njegov dolazak je zato prilično logičan potez za klub koji se vraća u elitu i želi da izbegne scenario u kojem će čitavu sezonu provesti u borbi za goli opstanak. Za samog Dansa, međutim, ovo nije korak unazad. Naprotiv. U Totenhemu bi se suočio sa ogromnom konkurencijom za mesto u timu, dok u Sanderlendu može da dobije mnogo veću ulogu i odgovornost. Umesto čekanja na priliku, sada će imati mogućnost da iz nedelje u nedelju dokazuje da pripada Premijer ligi.
A da kvalitet nije sporan, pokazuje i činjenica da je Danso već bio deo Totenhemove ekipe koja je osvojila Ligu Evrope u sezoni 2024/25. Od dolaska iz Lansa odigrao je 51 utakmicu za londonski klub, dovoljno da ostavi trag, ali ne i da u novoj raspodeli snaga bude siguran starter.
Totenhem je, dakle, napunio odbranu do vrha. Van Heke, Van de Ven, Senesi, uz moguće novo pojačanje u vidu Adarabioja, napravili su gužvu u kojoj je za Dansa postalo tesno. Sanderlend je tu gužvu iskoristio.
Za 3.000.000 evra dobio je jednogodišnje pojačanje, a ako Crne mačke sačuvaju premijerligaški status, za 26.000.000 evra mogli bi da dobiju štopera na duže staze. Totenhemu će ostati igrač manje u ionako prepunoj konkurenciji, a Sanderlendu čovek koji bi mogao da bude jedan od stubova borbe za opstanak.
U Londonu je postalo tesno, na severu Engleske prostora ima napretek. Sada je na Dansu da pokaže da mu je mesto upravo tamo gde se igra najbolji fudbal, u Engleskoj.