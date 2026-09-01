Nije najveći klub Balkana, ali jeste kralj balkanskog tržišta - Olimpijakos spržio 64.000.000 evra

Kako javljaju grčki mediji Olimpijakos je ostvario jednu od najvećih pobeda na tržištu, pošto je uspeo da nadvisi Benfiku u pregovorima sa Rasing Santanderom. Platio je 16.000.000 evra izlaznu klauzulu, po 2.000.000 za trening kompenzaciju i proviziju agentima, plus bonus za potpis. Na sve to pristao je i portugalski velikan, ali kako nije imao finansijskih mogućnosti da u celosti odmah uplati svih 16.000.000 (već je nudio isplatu na rate), španski klub odlučio je da prihvati ponudu Evangelosa Marinakisa.

Navodi se još da je igrač dobio 1.500.000 evra neto vredan ugovor...

Gustavo Puerta igra na poziciji centralnog veznog i na minulom Mundijalu ostavio je fantastičan utisak. U Rasing je došao pre dve godine iz Leverkuzena za 3.500.000 evra i prošle sezone bio jedan od ključnih igrača na putu ka dugo čekanom povratku u Primeru. Očito je sazreo za iskorak u veći klub…