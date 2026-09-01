Nije najveći klub Balkana, ali jeste kralj balkanskog tržišta - Olimpijakos spržio 64.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 21:15
A zaradio još više...
Možda nije najveći klub Balkana, ali bez dileme jeste kralj balkanskog tržišta. Olimpijakos je napravio pravi rusvaj na pijaci ovog leta i u želji da titulu vrati u Pirej spiskao neverovatnih 64.000.000 evra.
Najnovija i najskuplja akvizicija u istoriji kluba - Gustavo Puerta (23)! Mladog Kolumbijca najavili smo prošle nedelje kao nekoga ko će srušiti rekord start 27 godina što ga drži Zlatko Zahović, kog su crveno-beli platili Portu 13.500.000 evra. I evo - dogodilo se.
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Kako javljaju grčki mediji Olimpijakos je ostvario jednu od najvećih pobeda na tržištu, pošto je uspeo da nadvisi Benfiku u pregovorima sa Rasing Santanderom. Platio je 16.000.000 evra izlaznu klauzulu, po 2.000.000 za trening kompenzaciju i proviziju agentima, plus bonus za potpis. Na sve to pristao je i portugalski velikan, ali kako nije imao finansijskih mogućnosti da u celosti odmah uplati svih 16.000.000 (već je nudio isplatu na rate), španski klub odlučio je da prihvati ponudu Evangelosa Marinakisa.
Navodi se još da je igrač dobio 1.500.000 evra neto vredan ugovor...
Gustavo Puerta igra na poziciji centralnog veznog i na minulom Mundijalu ostavio je fantastičan utisak. U Rasing je došao pre dve godine iz Leverkuzena za 3.500.000 evra i prošle sezone bio jedan od ključnih igrača na putu ka dugo čekanom povratku u Primeru. Očito je sazreo za iskorak u veći klub…
Reprezentativac Kolumbije je, pazite sad, 16. pojačanje Olimpijakos ovog leta, a deseto plaćeno. Mislite da su napravili ogromnu rupu u kasi? Nipošto. Zaradili su i više. Samo od prodaje golmana Konstantinosa Colakisa Halu stiglo je blizu 25.000.000, a do kraja dana biće ozvaničen i transfer 19-godišnjeg Hristosa Muzakitisa, takođe među Tigrove. U prvi mah činilo se da će taj momak doneti 15.000.000. Ipak, korgovana informacija kaže: 15.000.000 samo za 50 odsto ugovora.
Kada na svu dosadašanju zaradu doda i tih 15.000.000, zarada će iznositi blizu 80.000.000.
I onda dileme zaista nema: apsolutni kraljevi balkanskog tržišta.