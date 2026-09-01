Spaleti ga nije otključao, probaće Simeone
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 21:39
Džonatan Dejvid novo lice u timu Atletiko Madrida
Peto pojačanje za odličan pet Atletiko Madrida u letnjem prelaznom roku... Naravno, u skladu sa mogućnostima, jer Jorgandžije nemaju kapacitet da love superzvezde kao što to rade Real, Barsa, PSŽ, Bajern i premijerligaška elita.
Posle Alehandra Grimalda, Kutija Romera, Mortena Hjulmanda i Kang In Lija, na Metropolitano je stigao Džonatan Dejvid. Rohiblankosi su ga pozajmili od Juventusa i imaju pravo da ga otkupe na kraju sezone po ceni od 25.000.000 evra.
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Bjankoneri su se ratosiljali polovine pričično visoke plate Kanađanina od 6.000.000 evra neto, odnosno 11.000.000 na bruto nivou i napravili su mesto za Nika Voltemadea. Jednostavno, Lućano Spaleti prošle sezone nije umeo da otključa reprezentativca Kanade, a sada je na Dijegu Simeoneu da ga vrati u prepoznatljivi golgeterski režim.
Kako će u narednim nedeljama izgledati napadačka hijerarhija Atletiko Madrida, još nije poznato. Aleksander Serlot je počeo sezonu kao prvi špic zbog zemljotresa koji je izazvao slučaj Hulijan Alvarez. Sada je na Simeoneu i da polako reintegriše Argentinca u tim, mada to neće biti tako lagan posao budući da su navijači za kratko vreme omrznuli Pauka zbog pritisaka na klub da ga pusti u Barselonu.
Napadač rođen u Bruklinu je godinama unazad bio gol-mašina u dresu Lila, isporučio 109 golova i 31 asistenciju na 232 utakmice u dresu Doga koje je napustio kao slobodan igrač pre nego što je potpisao za Juventus. Međutim, u Torinu je naprasno izgubio oštrinu i na 47 utakmica tek osam puta zatresao mrežu.