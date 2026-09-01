Spaleti ga nije otključao, probaće Simeone

Bjankoneri su se ratosiljali polovine pričično visoke plate Kanađanina od 6.000.000 evra neto, odnosno 11.000.000 na bruto nivou i napravili su mesto za Nika Voltemadea. Jednostavno, Lućano Spaleti prošle sezone nije umeo da otključa reprezentativca Kanade, a sada je na Dijegu Simeoneu da ga vrati u prepoznatljivi golgeterski režim.

Kako će u narednim nedeljama izgledati napadačka hijerarhija Atletiko Madrida, još nije poznato. Aleksander Serlot je počeo sezonu kao prvi špic zbog zemljotresa koji je izazvao slučaj Hulijan Alvarez. Sada je na Simeoneu i da polako reintegriše Argentinca u tim, mada to neće biti tako lagan posao budući da su navijači za kratko vreme omrznuli Pauka zbog pritisaka na klub da ga pusti u Barselonu.

Napadač rođen u Bruklinu je godinama unazad bio gol-mašina u dresu Lila, isporučio 109 golova i 31 asistenciju na 232 utakmice u dresu Doga koje je napustio kao slobodan igrač pre nego što je potpisao za Juventus. Međutim, u Torinu je naprasno izgubio oštrinu i na 47 utakmica tek osam puta zatresao mrežu.