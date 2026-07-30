Malo osmeha, mnogo briga: Partizan ide dalje, ali još nikog nije oduševio (VIDEO)

Pritom i nervozno. O tome svedoče faulovi koji su duboko na polovini domaćina svirani Dembi Seku , Aleksu Zekoviću i Šaki Traoreu . Zajednički imenitelj – gaženje protivnika po nogama!? Kao da su oni morali da jure četiri gola zaostatka, a ne da se osećaju prijatno na premijernom evropskom gostovanju.

Kao da su došli na ekskurziju. Većina Partizanovih fudbalera je put u Luksemburg shvatila neozbiljno. Ne znamo šta su radili pre utakmice, ali u većem delu meča nisu uradili skoro ništa smisleno čime bi opravdali renome kluba. Kao da su čekali da neko drugi umesto njih odradi domaći zadatak u revanšu sa UNA Štrasenom, delovali su bezvoljno, anemično, tromo i nezainteresovano.

Dovoljno je bilo da samo malo ubrza, početkom drugog poluvremena postigne gol, a onda opet stane. Neobjašnjivo. Amplitude u igri, kojih je opet bilo u izobilju, predstavljaju opomenu stručnom štabu i možda su veći utisak od gola Bogdana Kostića , vrednog minimalca.

Maltene nijedan segment u igri – ako se to moglo nazvati igrom – ekipe Saše Ilića nije funkcionisao. Odbrana je opet ispoljila nesigurnost, između ostalog zato što su defanzivci stajali daleko od lopte, pa i igrača, dozvoljavajući autsajderu da, kao u Beogradu, dolazi u situacije da centrira. Čak je moglo da se desi da UNA Štrasen povede, tako što Nikola Perez umalo nije iskoristio grešku Petrovića, Daril Mire probao da matira Miloša Krunića, a kako se bližio veliki odmor, Samson Envulu u pokušaju da otkloni opasnost šutirao tako čudno da umalo nije postigao autogol!?

Sredina terena je bila rak-rana Beograđana ovog četvrtka. Skoro da nije postojala. Na desetine besmislenih pasova, uglavnom unazad, a malo, skoro nimalo kreacije, iako se u najavi meča „crtalo“ da bi baš tu mogao da prodiše Bogdan Kostić. Njemu, baš kao i Zekoviću, lopta je bila „neprijatelj broj jedan“ sve do početka nastavka. Jedini koji su nešto pokušavali bili su bočni napadači Demba Sek i Šaka Traore, ali je problem bio taj što je u prvom delu Senegalac u situacijama kada je mogao da doda loptu to činio prekasno, dok je momak iz Obale Slonovače samo nagovestio koliko može da bude nezgodan u situacijama „jedan na jedan“. Obojici je timska igra dugo bila strana, jer Erik Kojzek nije dobio nijednu upotrebljivu loptu i učinio je da napadi Partizana izgledaju kao s početka milenijuma na nekim od evropskih gostovanja, kada je odlazio u Prag ili Minhen, a napadači skoro da nisu videli gol.

A onda je usledila pauza i posle nje, makar u uvodu drugog poluvremena, napokon je viđeno nešto konkretno od crno-belih. Paradoksalno, momčići koji su odigrali skromno prvo poluvreme pokrenuli su usnuli tim ka pobedi. Imali su podršku u vidu dodavanja Šake Traorea u prostor, potom je levi bek Petrović istrčao kvalitetno i još bolje proigrao Kostića, čiji udarac Koraj Ozdžan nije mogao da odbrani. Bio je to prvi pokušaj na gol srpskog tima od početka meča, a ispostavilo se dovoljan ne samo za prednost, već i za pobedu.

Odmah posle toga Ilićev tim je opet stao kao ukopan u mestu. Tako statičan nije ni mogao da napravi bogzna šta protiv motivisanog rivala, sve dok stručni štab nije reagovao izmenama, a šansu dobili Milan Aleksić, Zoran Alilović, Marko Lekić i Matija Ninić. Baš je Ninić imao najbolju šansu da pogodi za 2:0, Sek ga je lansirao u prostor, ali je krilni vezista, umesto da prebaci golmana, pogodio Ozdžana u noge.