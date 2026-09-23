Zvezdini navijači? Zbog takve atmosfere i želiš da igraš košarku

Ko je najveća pretnja u Crvenoj zvezdi? "Ne mislim da je to jedan igrač, već sistem njihove ekipe. Znam kako igraju još iz vremena kada sam bio u Španiji. Igrali smo mnogo utakmica protiv njihovog trenera. Znam da će biti veoma fizički zahtevni, da će igrati brzo, u visokom ritmu i da će biti organizovani. Moramo da budemo spremni da se tome suprotstavimo. Sećam se naše prve utakmice ovde prošle godine, bili ste mnogo fizički jači od nas".

Dobar je prijatelj sa Davidom Kremerom . "Da, stalno razgovaramo. Nismo pričali o planu igre niti o bilo čemu sličnom. Samo mi je drago što je u dobroj situaciji i što se oseća malo slobodnije" .

Šta očekuje od meča sa Crvenom zvezdom? "Ne znam mnogo o toj tradiciji, ali znam da imaju veoma dobrog trenera. Kada sam bio u Španiji, uvek je Navaro imao odličan tim u Malagi i tamo su izgradili dobru tradiciju. Jedan od mojih dobrih prijatelja sada igra za Crvenu zvezdu i srećan sam zbog njega. Čini se da mu ide dobro u Zvezdi. Kada sam želeo da igram Evroligu, to je bilo zato što sam gledao navijače poput onih koje ima Crvena zvezda. Ovakve atmosfere su ono zbog čega živiš kao igrač i zbog čega želiš da igraš" .

Dosta se očekuje od Žalgirisa ove sezone.

"Naši ciljevi su da odemo još dalje od onoga što je bilo prošle sezone, ali sastavili smo odličan tim. Prošle godine su očekivali da ćemo završiti pri dnu lige, a na kraju smo ostvarili ovakav plasman. Ove godine mnogi ljudi govore da smo mnogo bolje kotirani. Za mene rezultati i prognoze na papiru ne znače ništa. Duga je sezona, igraćemo sve do aprila, a sada je tek septembar. Mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati da se izborimo za plej-of. Kada dođe plej-of, sve može da se dogodi. Imamo mnogo prostora da kao tim napredujemo i izgradimo nešto tokom sezone. Drugi treneri i pametniji ljudi od mene rekli su da predsezona praktično traje sve do decembra. Pokušavamo da pronađemo svoj identitet kao tim. Samo moraš da budeš spreman da što pre pokušaš da pobediš nekoliko utakmica u ligi, pre nego što zaista pronađeš svoj identitet".

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Odmeriće snage i sa Bešiktašem, koji vodi srpski selektor Dušan Alimpijević.

"Bio sam veoma srećan što je Bešiktaš ušao u Evroligu. Sada on ima priliku da igra i bude u Evroligi sa Bešiktašem. To je nešto posebno jer volim njihove navijače. Tamo su se prema meni najbolje ophodili. Volim Dušana. On je moj čovek. Nedostaje mi. Nedostaje mi njegova energija. Sada sam uzbuđen. Uzbuđen sam što ću moći da se vratim u Istanbul i igram protiv njih, odnosno protiv svog bivšeg tima. Veoma sam srećan zbog njega. Sastavili su dobar tim i mislim da će imati mnogo uspeha".

Našao se i na listi koju je Alimpijević napravio o Top 5 igrača koji su najborbeniji koje je trenirao.

"Veoma sam ponosan na to. Na tu listu koju me je stavio, mnogo mi znači i iznenađen sam što je tako brzo rekao moje ime. Odmah sam pored Jokića. Svaka lista sa njim i da sam ja tu, naravno da sam srećan", zaključio je.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama