Znamo koliko je teško igrati protiv Zvezde! Biće bučno, ne i kvalitetno

Crvena zvezda ima novog trenera i nekoliko novih igrača.

"Ibon Navaro ima ideju. Možete da vidite da hoće da igra brzo, kako se to kaže, španski stil košarke, da se napadne svaki skok. Na svakoj poziciji, Zvezda je iskusna, od plejmejkera do centara. Imaju mnogo šutera i mnogo igrača koji mogu da igraju jedan na jedan. Mogu uvek da vas kazne, opasni su, pa moramo da budemo pažljivi".

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Drugačija je ekipa nego prošle godine.

"Kao što sam rekao, na svakoj poziciji imaju po dva, tri igrača koji su iskusni, i sve počinje od plejmejkera. Znaju kako hoće da igrjau, znaju kako se igra u Evroligi, imaju mnogo šutera kao što sam rekao, opasni su. Biće veliki izazov za nas".

Njihovo najveće pojačanje i sigurno najbolji igrač je Jonas Valančijunas.

"Njegovo iskustvo van terena, u svlačionici, znači nam sve. Sa druge strane, moramo da naučimo kako da igramo sa njim, da nađemo ritam u odbrani i napadu. Sa njim hoćemo da igramo na jedan način, bez njega na drugi. Nije to ništa novo. Biće teško da sve uskladimo, teško je reći kako će sve biti, ali on nam je veliko pojačanje".

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

Stiglo je i još dosta pojačanja, klub ima rekordan budžet.

"Imamo više igrača nego prošle godine jer smo videli da sezona u Evroligi traje dugo, igramo tri utakmice nedeljno nekad, ukupno 90 mečeva, tako da moramo da budemo i zaštićeni i spremni ako se neko povredi. Zato smo doveli toliko novih igrača. Nekim novim igračima je potrebno vreme da se prilagode, da razumeju kako hoćemo da igramo, šta hoćemo, nije lako. Svaki trening i svaku utakmicu treba da budemo što bolji vremenom".

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Velika su očekivanja od Žalgirisa.

"Kao trener, ne razmišljam na taj način i ne volim takve priče, jer još nismo odigrali utakmicu. Samo smo tim na papiru, a na papiru niko ne igra, sve se dešava na terenu. Dakle, još ništa nismo postigli. Kao što ste pomenuli, ranije je možda bilo lako, ali ja kao trener samo razmišljam o tome kako da na najbolji način pripremim svoju ekipu za sledeći trening i sledeću utakmicu, i to je to. Sa takvim mentalitetom pristupam svakoj utakmici".

Nekada je sarađivao sa Nikolom Kalinićem, sada mu je kolega u trenerskom poslu, pošto je završio karijeru i postao pomoćnik Ibonu Navaru.

"Malo mi je čudno da ga vidim na klupi, a ne da se spremam za njega, ali srećan sam zbog njega. Igrao je dobro u Barseloni, tada je bio baš dobar. Mislim da je mogao da igra još godinu, dve, ali osim toga, ovo mu je najbolja odluka", zaključio je.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama