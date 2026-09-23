Juve dovodi i trećeg golmana za sezonu: Brazilac se vraća posle devet godina

Neto je bio bez kluba od početka jula kada se rastao sa Botafogom, ali je na poziv sa Alijanc stadiona odmah doleteo u Torino uprkos tome što mu je ponuđen ugovor do kraja sezone. Kako piše Fabricio Romano, 37-godišnjak nije bio ni alav već je pristao da igra za simboličnu platu samo kako bi se vratio među stative.

Pitanje je, doduše, koliku će minutažu imati budući da dolazi kao zamena za rezervnog golmana Kamila Grabaru, pre mesec dana dovedenog iz Volfzburga, koji je svega nekoliko dana pošto je debitovao za Juventus teško povredio ligament kolena te ga neće na terenu najmanje šest meseci. Uloga jedinice svakako je rezervisana za Guljelma Vikarija koji je ovog leta doveden iz Totenhema i branio je na svih pet dosadašnjih utakmica u Seriji A.

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Neto je pored Botafoga nastupao još za Bornmut, Arsenal, Barselonu, Valensiju, Atletiko Paranaense i Fiorentinu iz koje je 2015. godine stigao u Juventus. Za Staru damu je zabeležio 22 nastupa.

Fabricio Romano dodaje da u Juventusu uveliko razmišljaju i o budućnosti kada je u pitanju golmanska pozicija te da su bacili oko na Lorenca Palmizanija (22) koji je imao nekoliko zapaženih partija među stativama Frozinonea od početka sezone.

