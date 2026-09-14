Jedan Maldini ovo sebi nije smeo da dozvoli: Alkohol, droga i udes u istoj noći

Mnogo ozbiljniji problem za njega nastao je nakon policijskih testiranja. Prvi alkotest pokazao je vrednost od 0,91 miligrama po litru, dok je drugi pokazao 0,89 miligrama po litru. Nedugo zatim pozitivan rezultat dao je i brzi test na prisustvo narkotika. Maldiniju je zbog toga oduzeta vozačka dozvola, a protiv njega je podneta prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Konačnu sliku trebalo bi da daju detaljni toksikološki nalazi urađeni u bolnici, nakon čega bi moglo da bude poznato i kakve će pravne posledice fudbaler snositi.

Čitav slučaj dobija dodatnu težinu zbog trenutka u kom se dogodio. Maldini je neposredno pre incidenta bio jedan od heroja Kaljarija, pošto je postigao pobedonosni pogodak na gostovanju Atalanti. Njegove partije u poslednje vreme ponovo su ga približile i ozbiljnijoj priči oko reprezentacije Italije. Sada bi, međutim, incident van terena mogao sve da promeni. Kaljari ima mogućnost da ga kazni po internom pravilniku, a jedna od potencijalnih sankcija mogla bi da bude i visoka novčana kazna.

Još ozbiljniji udarac mogao bi da stigne kada je reč o nacionalnom timu. Italijanska reprezentacija tradicionalno insistira na strogom etičkom kodeksu ponašanja, pa bi ovakav incident mogao značajno da umanji Maldinijeve šanse da dobije poziv selektora Roberta Mančinija, bez obzira na njegove partije na terenu. Za igrača čije prezime u italijanskom fudbalu ima gotovo mitski status, čitava situacija izazvala je još veću pažnju javnosti.

Danijel Maldini godinama pokušava da izgradi sopstvenu karijeru u senci ogromnog nasleđa porodice Maldini. Njegov otac Paolo jedan je od najvećih fudbalera u istoriji Milana i italijanskog fudbala, dok je njegov deda Čezare Maldini takođe ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener. Zbog toga svaki Danijelov potez izaziva dodatnu pažnju, a ovaj incident mogao bi da bude najteži u njegovoj dosadašnjoj karijeri.