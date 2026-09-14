PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Dvojka na Vučicu lakše dolazi uz Mozzart RELAX

Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 12:25
Pročitajte nekoliko predloga za 14. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX ti pruža mogućnost da tvoj tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
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Očekuje se čvrsta, nervozna i takmičarski tvrda utakmica bez mnogo lepote u igri. Zemun ima ogroman imperativ rezultata i primarni cilj će im biti da pre svega sačuvaju sopstvenu mrežu kako bi došli do bodova. S druge strane, gosti dolaze umorni nakon pražnjenja protiv Zvezde u vanrednom kolu, a s obzirom na njihovu slabu efikasnost i loše partije na strani, teško je očekivati da će jurnuti u napad. Sve ukazuje na meč sa malim brojem stopostotnih šansi, gde bi jedan gol mogao da reši pitanje pobednika. Obratite pažnju, bez obzira šta vam je primarna igra uz ovaj meč, jer i ovaj meč je u stroju Mozzart RELAX ponude, koja je dovoljna za dobitak.
Ukupno golova
Dvojka iz Serije A može da dođe na dva načina... Sve u svemu, uz Mozzart RELAX, povede li u bilo kom trenutku Roma sa dva gola razlike, čak i u slučaju "suludog preokreta", tip je siguran. Naime, Roma ulazi u predstojeći meč kao apsolutni favorit nakon što je odnela bod sa teškog gostovanja Fenerbahčeu u Ligi šampiona, dok u domaćem prvenstvu blista s maksimalnih devet bodova iz tri utakmice i impresivnom gol-razlikom 10:1. Sa druge strane, Torino je sezonu počeo klimavo — pretrpeli su poraze od Milana i Sasuola pre nego što su u prošlom kolu konačno podigli formu i savladali Fjorentinu.
Konačan ishod
Komo je apsolutni favorit na svom terenu nakon što je u prepoznatljivom ultra-napadačkom stilu Fabregasa vezao dve ubedljive pobede od po 4:1 protiv Đenove (uz dva gola briljantnog Dijaoa) i pobedu protiv RB Lajpciga u Ligi šampiona, uz identičnih 4:1. Naspram njih je Parma u očajnoj formi, zbog čega je primarni tip 3+ statistički zicer. Ipak, idealna podrška ovoj goleadi je Mozzart RELAX, koji vam donosi rani dobitak bez čekanja kraja meča ako padne samo jedan gol do 10. minuta ili dva gola do 30. minuta, što je s obzirom na siloviti ofanzivni start Koma, najrealniji scenario, makar se desilo i da mreže do kraja susreta miruju.
Ukupno golova
Kec je ovde lagan kao pero, a uz Mozzart RELAX, dolazi po principu vođstva Intera sa dva gola razlike, u bilo kom trenutku, bez obzira na konačan ishod. Ako hoćete 3+, onda samo jedan gol do 10. minuta, ili dva do 30. osiguravaju prolazak, dok za prolazak 2+ igre može da bude dovoljan samo jedan gol do 10. minuta. Ipak, mi ćemo ovde da čekamo kombinaciju. Naime, Udineze u ovaj meč ulazi nakon prvog poraza u sezoni od Lacija, ali sa solidnom formom u gostima. Po svoj prilici, domaćin će na ovom meču tražiti oporavak od poraza koji mu je naneo Real Madrid u Ligi šampiona. Smatramo da je 1&2+ ziheraška opcija, a na vama je da odlučite.
Mozzart kombinazzije
Ovaj tip dobija ogromnu vrednost uz Mozzart RELAX benefit. Ukoliko Betis opravda ulogu blagog favorita i u bilo kom momentu utakmice povede sa dva gola razlike (na primer 0:2), vaš tip automatski postaje dobitan. Više ne morate da strepite od kasnih golova, a ovaj tip u pokušaju zaista ima smisla, jer Viljareal ima samo dva osvojena boda, tako da ne bi smeo da im bude veliki problem, naročito ne nakon što je Betis u Ligi šampiona savladao Lil sa 2:3. Naravno, složićete se da je kvota velika, i da je dvojka u pokušaju krupan zalogaj, vredan igre u singlu, a pa vi ako želite da "prepolovite brigu", možete da odigrate i X2 duplu šansu.
Konačan ishod
Braga traži iskupljenje nakon neočekivanog poraza od Estrele u prošlom kolu. Idealnu priliku za popravni imaće protiv Estorila, koji je očajno startovao novu sezonu Primeira lige, osvojivši samo dva boda iz pet odigranih mečeva. Glavna boljka domaćina je izuzetno efikasna odbrana Brage ili bolje rečeno sopstveni jalov napad, koji je do sada postigao samo dva pogotka. Zato idemo na Mozzart kombinaciju, koja baš leži ovom paru, i ima veliku verovatnoću da se pokaže kao prolazna.
Mozzart kombinazzije
Domaći sastav ima jasnog aduta u napadu jer Dominik Kalvert-Luin igra u sjajnoj formi, postigavši gol na dve od poslednje tri utakmice. Dodatni motiv za njega je tradicija, pošto mu je Njukasl omiljena meta sa čak sedam postignutih golova u karijeri. Sa druge strane, gosti na ovo teško gostovanje dolaze oslabljeni zbog povreda važnih igrača kao što su Den Bern, Žoelinton i Vilijam Osula. Uzimajući u obzir navedeno, pokušaćemo sa kecom, znatno sigurnijim uz Mozzart RELAX, jer ako domaćin u bilo kom trenutku meča povede sa dva gola razlike, tip automatski postaje dobitan bez obzira na krajnji ishod utakmice.
Konačan ishod
Dvojka nije za preporuku jer Fenerbahče ulazi u meč pod ogromnim pritiskom i imperativom iskupljenja nakon bolnog domaćeg poraza od Bešiktaša (1:2), dok Gaziantep na svom terenu igra izuzetno ofanzivno i pun je samopouzdanja posle ubedljive pobede nad Goztepeom od 4:2, zbog čega je znatno sigurnije izbeći prognozu konačnog ishoda i odigrati na golove kroz recimo GG tip. Dakle, mi smo se ovde odlučili da zaobiđemo tip koji samo na prvi pogled deluje prmamljivo, dok se malo ne uvučete u priču, i vidite da tu može i da zaškripi.
Konačan ishod