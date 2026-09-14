Znate li za najbolju košarkašicu u istoriji?

Ima starih kajli koje su uvek tu, kao i kada pričamo o NBA ligi i onima koji su pioniri igre i zapamćeni su kao velikani koje ne možete da sklonite sa trona, oko kojih morate da se svađate sa starijim ljubiteljima košarke. Ima i kod dama nešto slično, posebno ako pričamo o WNBA. Na primer, pre pet godina je WNBA zvanično proglasio Dajanu Taurasi za najbolju košarkašicu u istoriji - doduše glasali su navijači i tako je to završeno - i stvarno joj svaka čast jer su kod nje gledali to što stvarno dugo igra. Naravno i činjenica da je osvojila čak šest olimpijskih zlata i zanimljivo šest titula Evrolige, pa je očekivano za mnoge najbolja u istoriji i tako će za većinu zauvek i biti.

Imamo tu i Lisu Lesli, koja je probila žensku košarku u Sjedinjenim Američkim Državama na viši nivo, zaslužna je što je WNBA to što je danas jer je na početku bila glavna zvezda lige zajedno sa fantastičnom Sintijom Kuper u to vreme, a treba uzeti u obzir i da je prva košarkašica koja je zakucala u istoriji WNBA. Nije ni to mala stvar. Maja Mur isto ulazi u razgovore, Loren Džekson, pa može se reći i sestra Redžija Milera - Šeril, koja nije igrala u WNBA jer tad liga nije postojala, ali je stvarno bila neverovatna. Ako pitate Amerikance, reći će vam da je bila daleko bolja od brata.

Da dodamo Kendes Parker, Šeril Svups, Su Bird, i zasigurno sadašnju najdominantniju košarkašicu WNBA Ejdžu Vilson i dolazimo do nekog konačnog spiska ko bi sve mogao da bude GOAT ženske košarke. Kandidaturu slobodno može da podnese i Brijana Stjuart, rođena šampionka sa vitrinom punom dostignuća. Od kada je u srednjoj školi počela da pleše, nije stala. Ima još vremena da sve i svašta upiše u CV, ali i posle ovog svetskog zlata da prestane da igra, lako možemo da je krunišemo u najbolju.

Ako je nikada niste gledali, Stju igra krilnog centra, mada u ovom trenutku karijere voli da stane i na peticu jer joj i to paše. Može da radi sve na parketu, kao visoka košarkašica odličan je asistent, ima meku ruku, jaka je u reketu, može da spusti i loptu na parket, da pogodi odakle god, da igra odličnu odbranu, šta god vam padne na pamet, to Stjuart može.

Možda ima dilema da li je generalno najbolja košarkašica u istoriji, ali što se tiče koledža – tu sigurno nema. Za četiri sezone na Jukonu, osvojila je četiri NCAA titule! Sva četiri puta je bila i MVP završnog turnira, tri puta je bila generalno najbolja košarkašica regularnog dela sezone na koledžu i ima neverovatan broj individualnih nagrada iz vremena na pomenutom univerzitetu. Ukupno 36 nagrada ima za četiri godine na koledžu. Da, dobro ste pročitali.

Prelazimo na WNBA, gde je 2016. godine Sijetl Storm naravno uzeo sa prvog pika i odmah je postala jedna od najboljih košarkašica. Tri puta je bila šampion, dva puta MVP finala, dva puta generalno MVP, osam puta Ol star, šest puta u najboljoj petorci lige, tri puta u drugoj, tri puta u prvoj defanzivnoj petorci, četiri puta u drugoj... Ruki godine, tri puta šampion kupa i dva puta MVP i tako dalje i tako dalje. Šta god pomislite da postoji od nagrada, Stju je ima kod kuće u vitrini. I to ne samo u WNBA.

Često američke košarkašice, pogotovo ranijih dana, znaju da dođu u Evropu i igraju dok je pauza u WNBA, a Stjuart je svaki put kada je došla na Stari kontinent nešto napravila. Ima tri titule Evrolige, jednu sa Jekaterinburgom i dve sa Fenerbahčeom - inače osvojila je jednu sa Marinom Maljković i jednu prošle godine - bila je dva puta MVP Fajnal-fora i jednom MVP ligaškog dela sezone, a nakupila se i titula u domaćim prvenstvima... Ponavlja se, šta god vam padne na pamet i u Evropi, i to je osvojila.

Za zaključak, ono najslađe – medalje sa reprezentacijom. Posle pet zlata u svim mlađim kategorijama, gde je osvojila sve što je igrala, uzela je tri zlatne medalje na Olimpijskim igrama i četiri na prvenstvima sveta. Sada poslednju u Nemačkoj, gde je bila najbolja u reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država.

Gubile su Amerikanke na poluvremenu od Francuske, a kada je Stjuart uzela stvari u svoje ruke, bila je nezaustavljiva. Na kraju su ubedljivo slavile, okitila se još jednim zlatom i MVP priznanjem i napravila onaj pomenuti "skrol" na stranici još većim.

Usput, pokrenula je baš ovu priču – da li je Brijana Stjuart sada najbolja košarkašica u istoriji?