Ančeloti pravi novi Brazil: U današnjem fudbalu bitan je tim, a ne talentovani pojedinac

„Nej je zbog svojih kvaliteta zaslužio da bude na Svetskom prvenstvu. Ali, on je već potvrdio da više neće igrati za reprezentaciju. On ne može da bude zamenjen, zato što je jedinstven i nesvakidašnji talenat“, pričao je Ančeloti.

Pre nekoliko dana je selektor Brazila objavio spisak za mečeve sa Australijom i Indijom, sa dosta novih imena, pre svega iz domaćih klubova.

„Mislim da moramo da idemo korak po korak. Moramo da se fokusiramo na mlade igrače, koji su budućnost Brazila, a to su momci rođeni 2004, 2005. i 2006. godine. Imamo i fudbalere rođene 2008. sa mnogo kvaliteta, ali koji još ne igraju dovoljno. Tačno je da i fudbaler sa 36-37 godina može da pruži dobre partije, međutim, naš je prioritet sada da se okrenemo ka mlađima“.

Ančelotijev cilj je da stvara drugačiji Brazil u odnosu na tradicionalni: da se više igra timski.

„Verujem da u modernom fudbalu timska igra je ono što je bitno, a ne više individualni talenat. Naravno, ako imate veoma talentovane igrače, veće su šanse da dobijate utakmice, međutim, današnji fudbal ne trpi manjak timske igre. Zato je naš cilj da stvorimo snažan tim za budućnost, a ne da se oslanjamo na nečiji individualni kvalitet“.

Osvrnuo se selektor Brazila i na nedavno odigrano Svetsko prvenstvo.

„Smatram da je Mundijal bio razočaranje i žao nam je zbog toga, ali moramo da gledamo napred. Imamo vremena da pripremimo novu generaciju igrača. Iskoristićemo prijateljske utakmice da vidimo na delu nove mlade talente brazilskog fudbala. Smatram da Brazil mora da bude među najboljima na svetu. Sada to nismo uspeli i zato moramo da popravimo naše igre da bismo bili bolji na sledećem prvenstvu sveta“, poručio je Karlo Ančeloti.