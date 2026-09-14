Murinjo šalje otrovne strelice: Nema pitanja o penalima? To je čudno, zar ne?

Real Madridu je na staru utakmice protiv Rajo Valjekana dosuđen penal, realizovao ga je Kilijan Embape , a Kraljevski klub je pobedu u duelu sa gradskim rivalom kaparisao već do poluvremena. Iako je bilo gunđanja u glavnom gradu Španije zbog igre Blankosa, izašao je Žoze Murinjo u dobrom raspoloženju na konferenciju i upitao: „Nema pitanja o penalima? To je čudno, zar ne?“

Razvukao je osmeh, iz njegovog ugla bila je to mala pobeda, a potom je govorio o Vinisijusu i tome šta od njega očekuje u nastavku sezone.

„Najbolja verzija je ona koja daje golove. Asistencije su važne, rad za ekipu je veoma važan, kao i svakodnevni. On sve to radi odlično… Ali, postoji i onaj drugi Vinisijus, onaj koji protiv Benfike prošle sezone dobije jednu šansu, postigne gol i ode kući. Nedostaje mu ta predstava na vrhunskom nivou“.

Za Ardu Gulera imao je samo reči hvale…

„Ima mnogo ljudi kvalifikovanijih od mene da pričaju o njegovom napretku. Fizički se transformisao, a za mene je kvalitet njegove igre neverovatan – vizija, kreacija… Momak ima fantastičan potencijal, ima i veoma zanimljivu statistiku. Igrač je sa ogromnim uticajem na igru i iako ne želim da ode toliko da kaže „top, top, top“, definitivno ću reći „top, top“. Mnogo mu verujem“.

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Pokušao je i da pojasni kada se i zašto za kakvu taktiku opredelju, šta voli i šta ne voli kod visokog presinga i niskog bloka.

„Ne mislim da je moguće vršiti pritisak 90 minuta, a i to nije naš stil. Malo ekipa je us tanju da vrše takav pritisak. Ono što morate da znate jeste kako da se ponašate, bilo da izlazite visoko ili da stojite nisko. Ako me pitate da li volim niski blok, reći ću da ga ne volim. Ali, ne želi, da ima konstradikcija između onoga što više volim i kvaliteta mojih igrača. Volim da pritiskam i rešavam utakmicu za tri ili četiri sekunde iz tranzicije, ali kada smo u niskom bloku, to je zato što ekipa ima kvalitet za to. Ne volim da patim, da budu tri ili četiri kornera i da golman ima tri neverovatne odbrane“, zaključio je Žoze Murinjo.