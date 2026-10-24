Mareska sija od sreće i hvali Šerkija, Emeri se oštri za još jednu poslasticu sa Sitijem

Siti ima maksimalan učinak posle sedam kola, ima tri boda više od šampiona Arsenala i nameru da tu prednost i zadrži posle neugodnog gostovanja na Vila parku.

"Svi igrači koji su bili pod upitnikom su trenirali i rekao bih da su napredovali. Jedino za Erlinga mogu da kažem da je sto odsto na raspolaganju. Što se tiče preostale trojice, ostaje da se vidi kako će odgovoriti na poslednji trening", rekao je Mareska.

Italijanski stručnjak kaže da je i više nego zadovoljan time kako je počela sezona.

"Raspoloženje je izuzetno dobro, to sam rekao više puta. Srećni smo zbog ovakvog starta, ali smo i dalje gladni pobeda. Želimo još više. Rano je još pričati o tome ko je, a ko nije u trci za titulu. Tek je odigrano sedam kola. Imamo sedam od sedam, ali želimo da nastavimo tako. Ima još mnogo mečeva, prerano je", dodao je Mareska.

13.30: (4,60) Aston Vila (4,40) Mančester Siti (1,70) MOZZART RELAX

Ako se gledaju svi mečevi od starta sezone, uključujući i meč za pehar Konjuniti šilda, Siti ima deset pobeda i samo dva poraza, taj od Arsenala u borbi za trofej i onaj u Ligi šampiona od Pari Sen Žermena.

Strateg Građana se takođe osvrnuo i na dobru formu Rajana Šerkija, kog ohrabruje da što više bude pred protivničkim golom.

"U ovom trenutku Rajan je jedan od najboljih igrača u Evropi na svojoj poziciji. Kada smo u stanju da ga nađemo između linija, uvek je opasan. Gol koji je postigao protiv AEK-a i onaj u Liverpulu su jako slični. Ako budemo u stanju da ga držimo tu i pronalazimo, biće svakako među najboljima. Obožava da ima loptu u posedu i mnogo se kreće, tako da je često van pozicije. U smisli brojeva, golova i asistencija, radi fantastične stvari. Na pravoj je poziciji i jako nam je važan. ne bih ništa da oduzmem na njegovoj igri, samo da pronađemo pravu ravnotežu", priznao je Mareska.

Može se reći da je Siti od starta sezone pokazao zavidnu efikasnost. Na sedam mečeva postigao je 19 golova, samo je Brajton efikasniji sa 23.

"Volim kada su igrači srećni, ali ja volim proste stvari. Najteže je raditi te proste stvari. Volim kada se ne komplikuje, mada kada su igrači dobri, ponekad je potrebno i to. Sviđa mi se kada Šerki to uradi jer znam da ga to čini srećnim. Takođe nam stvara i šanse, pa je time još bolje".

Ono na čemu će svakako još raditi je postavka u odbrani, Italijan time nije najzadovoljniji.

"Moramo da nađemo ravnotežu između postizanja i primanja golova. Dajemo dosta golova, ali i tu možemo da napredujemo. Kada postižete mnogo golova znači da stvarate mnogo toga. Kada postignemo četiri ili pet znači da mnogo toga i stvaramo. sada treba nekako da smanjimo broj primljenih golova", zaključio je Mareska.

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Unaj Emeri takođe ima razloga da bude zadovoljan. Na poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, Aston Vila ima šest pobeda i remi. U seriji je od tri uzastopne pobede, pa u dobroj formi dočekuje lidera Premijer lige. Ipak, ima i dosta povređenih igrača.

"Van ekipe su i dalje Onana, Van Bisaka i Ruđeri. Što se tiče ostalih, moramo da vidimo, neki i dalje osećaju bol, ali ne mogu ništa određenije da kažem. Manzambijeva povreda nije ozbiljnija, ali ako nije na sto odsto i ako se ne oseća komforno...Pitanje je, koliko može da trči tako? kako će sa loptom? Sve to je proces", kaže Emeri.

Baskijski stručnjak je ulogu favorita prebacio na stranu gostiju sa Etihada.

"Oni su favoriti. Mančester Siti i Arsenal su tako jaki, imaju jasan identitet. Mi sanjamo da im budem blizu. Dve godine ranije smo se takmičili sa njima i Arsenalom, i prošlog decembra smo bili blizu. Razlika u poenima ove sezone je velika, jer su izgubili samo u Ligi šampiona. Ovo je veliki izazov za nas, uvek je tako protiv Mančester Sitija. Kao menadžer volim ovakve utakmice", priznao je Emeri.

16.00: (1,47) Arsenal (4,30) Everton (6,50) MOZZART RELAX

Aston Vila nije najbolje startovala, ali je polako počela da se vraća u život, trenutno je na 12. mestu sa osam bodova.

"Prošle godine bili smo u sličnoj situaciji, sa drugim igračima i u takmičenjima. Izazov tima je da napreduje i da se povise standardi. I da se ovaj jaz koji je tu, timski i individualno, smanji, ali zato moramo da radimo naporno. To je način. Kada pobeđujemo, osećamo samopouzdanje, ali ima još mnogo posla čak i kada je tako. Treba pobediti još mnogo mečeva u Premijer ligi. Izgubili smo od Arsenala i Notingem Foresta, igrali nerešeno sa Brentfordom. Kako budemo definisali i rešavali te teškoće, to će biti važno. Recimo, Brentford je odigrao sjajno protiv nas", poručio je Emeri.

Za kraj, izneo je niz komplimenata na račun kolege sa klupe Sitija.

"Ključ u Sitiju je trener. Mareska radi fantastičan posao, a bio je nekad uz Gvardiolu. I u lesteru je bio uspešan. Poznaje igrače Sitija, kulturu, klub. Sve što radi ima smisla, očigledno je da ide stazom Gvardiole. Imaju sjajne igrače, Arsenal i Siti su konstantni, najbolji su timovi poslednjih godina", zaključio je menadžer Aston Vile.

Prošle sezone u poslednjem kolu Mančester Siti je izgubio kod kuće od Aston Vile sa 2:1, dok je pre godinu dana na Vila Parku domaćin slavio sa 1:0. Poslednju pobedu Siti je zabeležio 22. aprila 2025. na Etihadu kada je bilo 2:1.

PREMIJER LIGA – 8. KOLO

Petak

Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)

/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/

Subota

13.30: (4,60) Aston Vila (4,40) Mančester Siti (1,70) MOZZART RELAX

16.00: (2,90) Koventri (3,60) Fulam (2,35) MOZZART RELAX

16.00: (1,47) Arsenal (4,30) Everton (6,50) MOZZART RELAX

18.30: (1,93) Čelsi (4,00) Totenhem (3,50) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,15) Liverpul (3,90) Brajton (3,00) MOZZART RELAX

15.00: (4.30) Hal (4,10) Brentford (1,75) MOZZART RELAX

15.00: (2,25) Mančester Junajted (3,70) Bornmut (3,00) MOZZART RELAX

15.00: (2,75) Kristal Palas (3,70) Njukasl (2,40) MOZZART RELAX

17.30: (2,80) Sanderlend (3,30) Lids (2,55) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama