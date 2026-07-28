Marko Savić: Vojvodina je od prvog dana bila u mojoj trenerskoj viziji, volim organizovan fudbal

Povodom ove odluke, prvi se javnosti obratio prvi čovek kluba Dragoljub Zbiljić i pojasnio kako je došlo do rastanka sa Tanjgom i njegovim pomoćnicima.

“Sezona nije krenula kako smo planirali, iako smo se za nju spremali od aprila. Nikad intezivnije nismo radili i nikad nije postojala veća želja da se napravi nešto u Evropi. Iz tog razloga došlo je do razilaženja sa Miroslavom Tanjgom i njegovim stručnim štabom, koji su svi veliki vojvodinaši. Iskoristio bih ovu priliku da im se zahvalim na svemu. Ono što je velika istina je da smo sa tim stručnim štabom napravili veliki iskorak, to su moji prijateji, veliki vojvodinaši, što mislim da će se pokazati i u budućnosti. Srećan sam da smo uspeli da napravimo dogovor sa Markom Savićem, koga smo želeli još pre dve godine. Tada nismo uspeli da ostvarimo saradnju jer je bio pod ugovorom. Momenat za preuzimanje ekipe je dosta težak, ali raduje nas što je bio spreman da preuzme ekipu već danas i vodi ekipu u Amsterdamu, jer je jako važno da Vojvodina u četvrtak ostavi dobar utisak, da pokaže da je veliki klub i da imamo ozbiljan tim i igrače kojima zaista verujemo. Kao i da imamo jedan od dva najbolja kolektiva u ligi. Evropa možda više nije realna, ali postoji šansa. Treba se boriti do kraja. U ime kluba želim dobrodošlicu Marku i njegovom stručnom štabu. Želim vam mnogo pozitivne energije, jer se iz njega stvara pozitivan ambijent, a iz toga i dobri rezultati“, rekao je predsednik Lala.

I potom prepustio reč novom šefu struke, koji je izrazio svoje zadovoljstvo i zahvalnost što je dobio šansu da predvodi kluba sa “Karađorđa”.

“Ja bih da se zahvalim klubu i predsedniku na ukazanoj šansi. Ujedno mi je i čast i privilegija, kao i mom stručnom štabu, da vodimo ovaj tim. Bilo je šansi i ranije, sad se namestilo, tako je u životu. Tajming u fudbalu nikad nije idealan, ali navikli smo na razne situacije i moramo da budemo spremni. Jedan od trenerskih ciljeva mi je bio da budem trener Vojvodine, sada sam to ostvario. Drago mi je da klub ima najvišu moguću ambiciju. Jeste veliki klub, pritisak postoji, ali u našem poslu pritisak je privilegija. Siguran sam da možemo da isporučimo i dobar rezultat i dobru igru. Pre svega da navijači budu zadovoljni“, počeo je Savić i dodao da se neće osvrtati na rezultate koje je zabeležio Miroslav Tanjga pre njega, niti na činjenicu da predvodi najskuplji tim Lala u istoriji.

“Ne razmišljam ni u jednom ni u drugom pravcu, u smislu da osećam neki pritisak zbog toga. Mislim da je privilegija da se vodi ovako kvalitetna ekipa. Kakva god je bila prethodna sezona u fudbalu postoji samo sad, odnosno danas. Danas treba da budemo pravi, da isporučimo rezultat, da li na treningu da li na utakmici. Prošle sezone smo mogli da osvojimo i titulu i Kup, ali gledamo šta možemo ove sezone. Naše ambicije su jasne i ono šta želimo od ove godine. Mi smo spremni da uradimo sve što je potrebno da do istih dođemo. Pritisak je kada nemate igrače, a kada imate 28 odličnih igrača onda je to privilegija.“

Otkrio je Beograđanin da se nije dvoumio oko povratka u srpski fudbal.

“Sekund. Toliko mi je trebalo da se odlučim za Vojvodinu. Kao što sam rekao, kada sam počinjao sa ovim poslom imao sam viziju kako bi ta karijera trebalo da izgleda, Voša je u prvog dana bila u mojoj trenerskoj viziji. Prvi korak sam napravio, a odmah iza toga sam zacrtao da postanem uspešan trener Vojvodine. Sama činjenica da sam trener u ovom klubu mi mnogo znači, ali bi mi mnogo više značilo da budem uspešan trener Voše. Pritisak je svuda. I u Krasnodaru u akademiji je pritisak kada se izgubi utakmica, kao da je Real Madrid izgubio. Ili sa Voždovcem kada igrate sa najmlađom ekipom u Evropi, sa najmanjim budžetom u istoriji srpskog fudbala Mozzart Bet Superligu, i to je pritisak. Svuda je, u smislu rezultata. Jer on mora da se isporuči. U sportu je najvažniji kontinuitet, on donosi rezultat. Da bismo došli do kontinuiteta, moramo da isporučujemo rezultate na tom mikro planu. Ako su loši rezultati niko vas neće čekati, ne u Vojvodini, nego ni u manjim klubovima ako nemate rezultate. Dakle, moramo da rastemo, pobeđujemo, kako bi dobili taj kontinuitet.“

Govorio je 42-godišnji strateg i o stilu fudbala koji će pokušati da implementira u Novom Sadu.

“Ne bih se osvrtao na prethodnu utakmicu sa Zvezdom. Ja lično preferiram organizovan fudbal. Ova ekipa je napadački potentna, ali u fudbalu defanziva daje stabilnost. Prva stvar koju ja želim da implementiram kao trener, jeste da se uvek zna – šta radimo bez lopte i kako izgledamo bez lopte. Ekipa koja je organizovana i željna da se brani kvalitetno kad nema loptu u posedu, ta ekipa ima mnogo veće šanse da ostvari ciljeve. Moramo uspostaviti mehanizme šta radimo i kad imamo loptu, ali potentnost u ofanzivi moramo da izjednačimo i na drugom kraju terena“, objasnio je perspektivni stručnjak i dotakao se svog debija na klupi Lala, koji ga očekuje u četvrtak na Johan Krojf Areni u Amsterdamu.

“Imam svoju viziju kako taj meč treba da izgleda. Svi igrači imaju svoje pozicije, da li će neko da pomeni gard ili stranu, to zavisi i od protivnika, a i od nas. Ajaks je super organizovana ekipa sa ekstremno iskusnim i dobrim trenerom, jako talentovanim i potentnim igračima. Međutim imamo i mi takve igrače. Odradili smo prvi trening danas popodne, nemamo mnogo vremena, ali ovi igrači imaju kvalitet. Očekujem od njih da primene ono što smo spremili i da protiv Ajaksa probamo da odigramo na najbolji mogući način i naravno da pobedimo, ako možemo.“

Novi trener Lala je poznat kao strateg koji daje šansu mladim igračima. U Novom Sadu, Vojvodini ih ima na pretek, a šef struke Novosađana ističe da ni ovog puta neće odstupati od te filozofije.

“Ja volim igrače. Mlade, stare, nebitno. Kada vidim igrača za moj stil, nemam problem da li ima 16 ili 34 godine. Mladi igrači se za svoje mesto moraju izboriti. Gde god sam bio, bilo je more mladih igrača. Vojvodina ima odličnu omladinsku školu, uvek ju je i imala, da ne nabrajam sad sva imena koja su izašla iz nje. Znam da ima i sada takvih igrača u tom pogonu, svi će dobiti šansu i mi ćemo se njima mnogo baviti. Najveće pojačanje Vojvodine će uvek biti iz njene škole, jer taj igrač, koji je implementiran u rad prvog tima, sigurno može da se uklopi brže od bilo kog stranca. Kada napravimo model igre, implementiramo ga i igrači iz omladinske škole, koliko god da imaju godina, budu upoznati sa tim sistemom, sigurno će imati sve uslove da postanu najveće pojačanje Vojvodine. To je sigurno put kojem ću ja kao trener da težim“, zaključio je Marko Savić.