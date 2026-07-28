Loni Voker i Real: Nije tu još ništa završeno
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 16:05
Tako bar tvrdi reporter DAZN Serhio Martinez
Svakakve vesti kruže oko Lonija Vokera. Pričalo se o tome kako je Amerikanac u poodmaklim pregovorima s Real Madridom, kao i to da je ponuđen Partizan Mozzart Betu, tako da se informacije oko njega prate s velikom pažnjom.
Ono što je zanimljivo jeste da izraelski Kanal 5 navodi kako se dve strane hlade, a sve to na osnovu izjave reportera DAZN Serhija Martineza.
"Tačno je da Real Madrid Pregovara s njim, ali sama činjenica da su strane u pregovorima ne znači da je dogovor nužno blizu. Još je daleko. Pažljivo pratimo, a trenutno je reč samo o fazi pregovora, što ne znači da će on nužno biti igrač Real Madrida. Nema mnogo toga da se priča ovde, posao nije zatvoren", stoji u izjavi španskog reportera.
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Situacija oko Lonija Vokera jeste dosta bizarna.
Amerikanac ima obavezujući ugovor s Makabijem iz Tel Aviva za platu od 2.200.000 dolara po sezoni. Mogućnost da ode u NBA je otpala, jer je datom do kojeg je mogao da potpiše za neki od timova iz najjače lige sveta prošao. Sada je Makabi taj koji se pita, jer kako navodi Kanal 5 prelazak u neki od timova iz elitnog evropskog takmičenja mora biti uz saglasnost Ponosa Izraela. Ipak, ono što je sigurno jeste da je Makabi voljan da pusti Vokera i da mu neće praviti problema oko prelaska u novu sredinu.
Voker je ove sezone u Evroligi u proseku beležio učinak od 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,3 asistencije, uz 35,1 posto uspešnosti van linije 6,75.