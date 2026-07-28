Loni Voker i Real: Nije tu još ništa završeno

Svakakve vesti kruže oko Lonija Vokera. Pričalo se o tome kako je Amerikanac u poodmaklim pregovorima s Real Madridom, kao i to da je ponuđen Partizan Mozzart Betu, tako da se informacije oko njega prate s velikom pažnjom.

Ono što je zanimljivo jeste da izraelski Kanal 5 navodi kako se dve strane hlade, a sve to na osnovu izjave reportera DAZN Serhija Martineza.

"Tačno je da Real Madrid Pregovara s njim, ali sama činjenica da su strane u pregovorima ne znači da je dogovor nužno blizu. Još je daleko. Pažljivo pratimo, a trenutno je reč samo o fazi pregovora, što ne znači da će on nužno biti igrač Real Madrida. Nema mnogo toga da se priča ovde, posao nije zatvoren", stoji u izjavi španskog reportera.