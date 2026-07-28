Giganti, dalje ruke! Biće Joško jedan od stubova Mareskinog Sitija

Na Etihadu su se prethodnih nedelja popalili alarmi zbog neizvesne sudbine Rodrija, ali je ovog utorka pao ogroman kamen sa srca čelnika kluba pošto su osigurali budućnost defanzivnog bedema - Joška Gvardiola. Dok se šampion Engleske bori rukama i nogama da zadrži španskog vezistu, kojem ugovor ističe sledeće godine i preti scenario po kojem bi mogao da ode za džabe, klupska operacija vezivanja ostalih ključnih karika ide po zacrtanom planu.

Hrvatski štoper se tako pridružio Filu Fodenu i Abdukodiru Husanovu na listi kapitalaca koji su produžili vernost klubu na duže staze, dok se u redu za novi paraf na Etihadu uveliko zagreva i hitronogi Žeremi Doku.

Pred Gvardiolom je sada važna sezona, jer ga po pisanju Atletika u klubu vide kao jedan od tri ključna stuba novog, Mareskinog Mančester Sitija (uz Erlinga Halanda i Fila Fodena). Otud se od njega očekuje da u prestojećoj takmičarskoj godini da napravi iskorak i preuzme ulogu lidera u svlačionici, S obzirom na to da se na Etihadu u prethodnih godinu i po dana dogodila velika rekonstrukcija ekipe, hrvatski reprezentativac pristigao leta 2023. godine neočekivano je postao jedan od starosedelaca, pa će njegova reč imati veću težinu nego ranijih sezona.

Stoga Građani trljaju ruke jer su uspeli da oteraju evropske aždaje, svesni da bi pronalaženje zamene za štopera sa trenutnim kvalitetom, pa i potencijalom na današnjoj pijaci bila praktično nemoguća misija, posebno ako u obzir uzmemo činjenicu da je ekipa u poslednjih godinu dana ostala bez trojice štopera: Manuela Akandžija, Nejtana Akea i Džona Stonsa.

“Čim sam doznao da Siti želi da produžimo ugovor, znao sam da je to ono što želim. Sitijevi navijači bili su neverovatni prema meni od prvog dana, a klub je tu da igračima obezbedi sve što je potrebno. To je najbolji klub na svetu. Osetio sam toliko ljubavi i poštovanja tokom ove tri godine i to ne uzimam zdravo za gotovo. Igrači koje imamo ovde su sjajni. Ovo je ekipa svetske klase, mlada i puna potencijala. Iskreno verujem da ćemo imati mnogo uspeha u godinama koje dolaze”, rekao je Gvardiol.