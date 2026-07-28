Kerkez: Pritisak? U Srbiji sam sa 10 godina vozio kamion; otac me i danas spusti na zemlju

Dobio je i hiljade čestitki pošto je fotografisan kako u rodnom Vrbasu prati mladu do crkve. Dok mu ekipa Gardijana čestita na venčanju, on uzvraća:

"Ne! To nije tačno, svi greše u vezi s tim", uzvikuje levi bek na početku razgovora za Gardijan. "Ženio se moj najstariji brat. U Srbiji je normalno da mlađa braća vode mladu do crkve. To sam uradio, a sada svi misle da sam se ja oženio. Bio je to Rade, ne ja. Nas je trojica. Rade je najstariji, ja sam najmlađi, a Marko je srednji. Stalno moram ljudima da objašnjavam da se nisam oženio. Kada smo se vratili u klub, svi su mi prilazili i čestitali. Ja im kažem: 'Ne, još nisam spreman za to'".

20.45: (4,20) Stouk Siti (3,45) Everton (1,80)

Kerkez novog trenera Redsa poznaje bolje od bilo kog drugog igrača Liverpula, pošto je tokom dve sezone pod njegovim vođstvom u Bornmutu izrastao u levog beka vrednog skoro 50.000.000 evra. Zna da ne mora ponovo da se dokazuje novom šefu stručnog štaba, jer ga Iraola izuzetno ceni. Zna i da, posle teške prve sezone na Enfildu, sada radi sa trenerom koji ume da iz njega izvuče najbolje.

"Iskreno, bio sam oduševljen (kada sam saznao da dolazi Iraola). Mnogo mi je pomogao i unapredio me tokom dve godine koje sam proveo sa njim. Bio sam zaista srećan, naravno zbog sebe, ali i zbog ekipe. Svi znaju kakav fudbal igra i mislim da je idealno rešenje za nas".

U dahu je Kerkez pričao o tome šta posebno ceni kod španskog stručnjaka.

"Suština je u intenzitetu. Ne plaši se igre jedan na jedan po celom terenu, visokog presinga i toga da ekipa uvek bude agresivna i okrenuta napred. Kada biste videli snimke posle treninga, na kojima svi ležimo po terenu, bilo bi vam jasno za šta nas priprema. Za ono što zahteva definitivno su potrebne jake noge i odlična fizička sprema, ali bićemo dobro. Kada na treningu igramo utakmice sa tri ili četiri ekipe, on to naziva ‘posledicama’. Ekipa koja izgubi i ona koja završi druga moraju da trče. Koliko ćemo trčati zavisi od toga šta odluči u tom trenutku, ali poraženi tim uvek čeka trčanje", priča mađarski reprezentativac i dodaje:

"Veoma je intenzivan i obraća pažnju na detalje. Veliki je profesionalac. Ponekad voli da razgovara, ali ne previše. Mislim da možda ne želi da se previše približi pojedinim igračima, jer hoće da pokaže da su svi u ekipi isti. Zato se ne vezuje posebno ni za koga. Sve drži na profesionalnom nivou, uz mnogo napornog rada".

Bilo je trenutaka prošle sezone kada je delovalo da je Kerkez sputan Slotovim insistiranjem na izgradnji napada iz poslednje linije i ulascima bekova u sredinu terena. Ljude iz Liverpula privukao je upravo brzinom i energijom sa kojom je u Bornmutu pokrivao levu stranu terena, a takve igre donele su mu i mesto u idealnom timu Udruženja profesionalnih fudbalera za sezonu 2024/25. Sledeće sezone trebalo bi češće da igra na način koji više odgovara njegovim kvalitetima.

"Iraola više voli da bekovi igraju uz liniju, ali i da utrčavaju spolja ili kroz međuprostor. To mi je dobro funkcionisalo u Bornmutu i mislim da će biti isto i ovde. Uvek mi je govorio da je odbrana veoma važna. Za njega je to na prvom mestu. Pošto si bek, moraš žestoko da radiš u defanzivi, a sve što uradiš napred predstavlja bonus. Zato sam se uvek prvo koncentrisao na odbranu, a potom na trčanje napred i pomoć krilima. Pokazao mi je da si, kada obaviš svoj posao, slobodan da radiš ono što želiš. Sa njim sam se osećao veoma slobodno. Dopušta ti više slobode da radiš svoje stvari".

To, ipak, ne znači da Kerkez krivi Slota za turbulentnu prošlu sezonu. Naprotiv, njih dvojica su i dalje u kontaktu.

"Bio sam iznenađen Slotovim odlaskom. Zaista nisam ništa znao. Bio sam u Srbiji, spavao sam, a brat me je probudio. Lupao mi je na vrata i saopštio veliku vest. Niko nije znao. Nisam mogao da verujem. Samo sam rekao: 'Vau'. Čuli smo se posle toga i razmenili nekoliko poruka".