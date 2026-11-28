Masovna tuča u Rusiji, privedeno 74 navijača (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 22:07
Neprijatne scene na utakmici između Torpeda i SKA Habarovska (2:0) u Moskvi
Pomalo neočekivano, veliki neredi su izbili u petak na utakmici između navijača Torpeda iz Moskve i SKA Habarovska (2:0) u okviru 20. kola Druge lige Rusije. Epilog masovne tuče na tribinama u finišu prvog poluvremena – privedena su čak 74 navijača.
Tu informaciju je potvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije zvaničnim saopštenjem. Svi oni biće krivično gonjeni.
“Ukupno 74 lica su privedena i podneta je krivična prijava protiv njih, zbog prekršaja koji su napravili na stadionu ‘Eduard Streljcov’ i u njegovoj okolini”, saopštili su iz ruskog MUP-a.
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Do nereda je došlo tako što je grupa najvatrenijih navijača Torpeda u finišu prvog poluvremena, u momentima kada je njihov tim vodio sa 1:0, počeli da prilaze sektoru sa gostujućim pristalicama. Isprva su dve grupe počele da se gađaju grudvama snega, ali vrlo brzo je došlo i do fizičkog okršaja. Poprilično masovnog, pa je na kraju policija morala da uđe na tribine.
Ruski mediji su saopštili da će za ove nerede morati da odgovara Torpedo, koji je organizator utakmice. Posle 20 kola Moskovljani su drugi na tabeli sa 38 bodova, 11 manje od lidera Nižnjeg Novgoroda, dok se SKA bori za opstanak i sada je 13. na tabeli sa 20 poena.
“Ubeđeni smo da samo zajedničkim trudom i radom možemo d asačuvamo pozitivnu, prazničnu atmosferu ovog sporta, dostojnu velikog kluba i nove, moderne arene koja je nazvana po legendarnom Eduardu Strelcovom. Fudbal je igra koja treba da ujedinjuje, a ne da razdvaja”, saopštio je Torpedo.
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