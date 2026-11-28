11.00: (2,00) Orenburg (3,80) Rodina (3,40)

Do nereda je došlo tako što je grupa najvatrenijih navijača Torpeda u finišu prvog poluvremena, u momentima kada je njihov tim vodio sa 1:0, počeli da prilaze sektoru sa gostujućim pristalicama. Isprva su dve grupe počele da se gađaju grudvama snega, ali vrlo brzo je došlo i do fizičkog okršaja. Poprilično masovnog, pa je na kraju policija morala da uđe na tribine.

Ruski mediji su saopštili da će za ove nerede morati da odgovara Torpedo, koji je organizator utakmice. Posle 20 kola Moskovljani su drugi na tabeli sa 38 bodova, 11 manje od lidera Nižnjeg Novgoroda, dok se SKA bori za opstanak i sada je 13. na tabeli sa 20 poena.

“Ubeđeni smo da samo zajedničkim trudom i radom možemo d asačuvamo pozitivnu, prazničnu atmosferu ovog sporta, dostojnu velikog kluba i nove, moderne arene koja je nazvana po legendarnom Eduardu Strelcovom. Fudbal je igra koja treba da ujedinjuje, a ne da razdvaja”, saopštio je Torpedo.

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