Matadori pokorili Montevideo

Sve se očekivalo u prvoj utakmici plej-ofa Kopa Sudamerikane, ali najmanje da će Tigre na ovakav način pokoriti Montevideo. U prvom meču na Gran park sentralu ekipa Dijega Dabovea nanela je težak poraz Nasiolanu i napravila ogroman korak ka osmini finala – 3:0 (2:0).

Dragoceno je za argentinski tim bilo to što je rano, već nako praktično svega 100 sekundi igre, posle prekida i loše odbrane urugvajskog giganta, došao do vođstva golom Džalila Elijasa. To je promenilo utakmicu u korenu i nateralo sastav Horhea Bave da možda i pre vremena krene u veću ofanzivu. Ipak, kao hladan tuš usledio je sjajan pogodak Ignasija Rusa u nadoknadi prvog poluvremena.