Matadori pokorili Montevideo
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 01:53
Ubedljivo slavlje Tigrea nad Nasionalom – 3:0
Sve se očekivalo u prvoj utakmici plej-ofa Kopa Sudamerikane, ali najmanje da će Tigre na ovakav način pokoriti Montevideo. U prvom meču na Gran park sentralu ekipa Dijega Dabovea nanela je težak poraz Nasiolanu i napravila ogroman korak ka osmini finala – 3:0 (2:0).
Dragoceno je za argentinski tim bilo to što je rano, već nako praktično svega 100 sekundi igre, posle prekida i loše odbrane urugvajskog giganta, došao do vođstva golom Džalila Elijasa. To je promenilo utakmicu u korenu i nateralo sastav Horhea Bave da možda i pre vremena krene u veću ofanzivu. Ipak, kao hladan tuš usledio je sjajan pogodak Ignasija Rusa u nadoknadi prvog poluvremena.
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Tigre je pre ovog meča na 20 vezanih utakmica postigao manje od tri gola, ali je Daboveov tim izabrao savršen trenutak da napadački eksplodira. Domaćin ne samo da nije uspeo da se podigne u nastavku meča, već mu se igra potpuno raspala, što je prouzrokovalo i iskljulčenje iskusnog Bruna Zukolinija u 50. minutu.
Lopta je čak 73 odsto bila u posedu popularnih Matadora, koji su čekali i dočekali pravi trenutak da nokautiraju protivnika. To se konačno dogodilo u 90. minutu utakmice, kada je Elijas Kabrera poslao projektil iza leđa Aleksisa Martina, nakon povratne lopte Valentina Morena.
Revanš meč zakazan za sedam dana u Buenos Ajresu i trebalo bi da predstavlja formalnost za domaćina.