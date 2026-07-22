Širi se američki uticaj, osnivač Amazona u pregovorima oko kupovine udela u Liverpulu

Osnivač kompanije Amazon Džef Bezos dobio je ponudu da se priključi investicionom konzorcijumu koji pregovara o kupovini udela u engleskom Liverpulu, prenosi Skaj. Konsorcijum vodi Amit Batija, zet milijardera Lakšmija Mitala. Prema navodima neimenovanog izvora, još uvek nije sigurno da li će Bezos, čije se bogatstvo procenjuje na blizu 257 milijardi dolara, pristati na ovu investiciju.

Konzorcijum pregovara sa trenutnim vlasnicima Liverpula, kompanijom Fenway Sports Group, a procenjuje se da klub vredi najmanje šest milijardi dolara. Skaj navodi da bi, ukoliko dođe do dogovora, grupa bi mogla da preuzme do 30 odsto udela u klubu. Iz kompanije FSG su potvrdili da je konzorcijum izrazio interesovanje za stratešku manjinsku investiciju, sličnu onoj koja je napravljena 2023. godine sa investicionim fondom Dynasty Equity.