Širi se američki uticaj, osnivač Amazona u pregovorima oko kupovine udela u Liverpulu
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 02:40
Milijarder Džef Bezos bi mogao da investira u klub sa Enfilda
Osnivač kompanije Amazon Džef Bezos dobio je ponudu da se priključi investicionom konzorcijumu koji pregovara o kupovini udela u engleskom Liverpulu, prenosi Skaj. Konsorcijum vodi Amit Batija, zet milijardera Lakšmija Mitala. Prema navodima neimenovanog izvora, još uvek nije sigurno da li će Bezos, čije se bogatstvo procenjuje na blizu 257 milijardi dolara, pristati na ovu investiciju.
Konzorcijum pregovara sa trenutnim vlasnicima Liverpula, kompanijom Fenway Sports Group, a procenjuje se da klub vredi najmanje šest milijardi dolara. Skaj navodi da bi, ukoliko dođe do dogovora, grupa bi mogla da preuzme do 30 odsto udela u klubu. Iz kompanije FSG su potvrdili da je konzorcijum izrazio interesovanje za stratešku manjinsku investiciju, sličnu onoj koja je napravljena 2023. godine sa investicionim fondom Dynasty Equity.
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Bezos je u prošlosti već razmatrao ulaganja u sportske kolektive, poput NFL timova Sijetl Sihoks i Vašington Komanders, ali do sada nije realizovao nijednu takvu kupovinu. Eventualni ulazak osnivača Amazona na Enfild predstavljao bi nastavak trenda priliva američkog kapitala u engleski fudbal, gde je trenutno oko polovina klubova Premijer lige u većinskom ili delimičnom vlasništvu investitora iz Sjedinjenih Američkih Država. Predstavnici konzorcijuma i samog Bezosa za sada nisu želeli zvanično da komentarišu ove navode.