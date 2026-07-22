Očoa završio karijeru: Nosim sa sobom mir, jer znam da sam dao sve za Meksiko

Povodom odlaska u penziju, Očoa je sumirao svoju karijeru porukom u kojoj se zahvalio porodici, saigračima i navijačima koji su ga podržavali. Posebno se osvrnuo na specifičnu i odgovornu ulogu golmana i ponos koji je osećao svaki put kada je nosio dres sa državnim grbom.

“Nikada nisam zamišljao dokle me san može dovesti. Biti golman znači znati da možeš provesti 90 minuta čekajući, jer će možda postojati samo jedan trenutak u kom sve zavisi od tebe. Nosim sa sobom ljubav miliona ljudi i mir jer znam da sam dao sve za Meksiko”, poručio je Očoa.

Popularni Memo naglasio je da se njegova reprezentativna priča simbolično zaokružila na mestu gde je sve i počelo – na stadionu Asteka. U svojoj završnoj reči, dugogodišnji prvi čuvar mreže Meksika uputio je i poruku podrške svojim naslednicima među stativama nacionalnog tima, uz savet da golmanska pozicija ne traži savršenstvo, već ponos.

Očoa je 154 puta branio boje državnog tima, a tokom karijere je branio za meksičku Ameriju, Ajačio, Malagu, Standard, Salernitanu, Aveš i AEL iz Limasola.