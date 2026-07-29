Mateo Garsija će igrati za Mesijevu 'prvu ljubav', Tomane se vratio u klub iz koga je došao u Zvezdu

Mateo Garsija će igrati za „prvu ljubav“ Lionela Mesija, dok je Tomane ponovo u klubu iz koga je došao u Crvenu zvezdu.

Portugalski napadač je pre šest leta došao iz Tonedele na Topčidersko brdo, transfer je bio težak 750.000 evra. Tomane je imao sasvim pristojnu sezonu u Primeiri – 12 golova i upola manje asistencija. Ali, te brojke, samo iz jedne sezone, nije ponovio za ceo mandat na stadionu „Rajko Mitić“. Bio je deo generacija koje su osvojile dve titule, međutim, utisak je bio tanak…

Svetao trenutak bio je pogodak u Tirani, bio je vredan prolaska u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a to mu je ujedno bila i poslednja utakmica u crveno-belom dresu. Ipak, zvezdašima će u pamćenju ostati po nerealizovanom penalu protiv Olimpijakosa na Karaiskakiju. Marko Marin je trebalo da priđe beloj tački, nije to učinio, pa se lopte latio Tomane. Neslavno se završilo.

Crvena zvezda prodala ga je Samsunu za 600.000 evra, bio je i u APOEL-u, potom je je nastupao za Farense i Avs, da bi se danas vratio u klub koji ga je prodao crveno-belima. Tomane je u Tondelu stigao kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do leta 2028. godine. Ona je trenutno drugoligaš.