Mateo Garsija će igrati za Mesijevu 'prvu ljubav', Tomane se vratio u klub iz koga je došao u Zvezdu
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 16:34
Argentinac pred potpisom za Njuels Old Bojse, a Portugalac stavio paraf na ugovor sa Tondelom
Gotovo da nema osobe koja navija za Crvenu zvezdu ili Partizan koja se tu i tamo ne zapita za neke igrače koju su u prošlosti bili deo njihovog kluba – gde su sada, šta rade, kako igraju u drugoj sredini? Nekoliko klikova i pronašli bi sve što ih zanima.
Uglavnom se traže oni kojima je karijera krenula nizbrdo, jer onima kojima nije im „titraju“ pred očima. Barem u kvalifikacijama za evrokupove. Da se vratimo na one prve koji su bili u Crvenoj zvezdi, od kojih se više očekivalo – Mateo Garsija i Tomane. Prvi je pred povratkom u domovinu, a drugi se danas vratio.
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Mateo Garsija će igrati za „prvu ljubav“ Lionela Mesija, dok je Tomane ponovo u klubu iz koga je došao u Crvenu zvezdu.
Portugalski napadač je pre šest leta došao iz Tonedele na Topčidersko brdo, transfer je bio težak 750.000 evra. Tomane je imao sasvim pristojnu sezonu u Primeiri – 12 golova i upola manje asistencija. Ali, te brojke, samo iz jedne sezone, nije ponovio za ceo mandat na stadionu „Rajko Mitić“. Bio je deo generacija koje su osvojile dve titule, međutim, utisak je bio tanak…
Svetao trenutak bio je pogodak u Tirani, bio je vredan prolaska u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a to mu je ujedno bila i poslednja utakmica u crveno-belom dresu. Ipak, zvezdašima će u pamćenju ostati po nerealizovanom penalu protiv Olimpijakosa na Karaiskakiju. Marko Marin je trebalo da priđe beloj tački, nije to učinio, pa se lopte latio Tomane. Neslavno se završilo.
Crvena zvezda prodala ga je Samsunu za 600.000 evra, bio je i u APOEL-u, potom je je nastupao za Farense i Avs, da bi se danas vratio u klub koji ga je prodao crveno-belima. Tomane je u Tondelu stigao kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do leta 2028. godine. Ona je trenutno drugoligaš.
Znatno više novca Crvena zvezda je pre sedam godina iskeširala za Matea Garsiju. Za njegovu slobodu je Las Palmasu platila 2.200.000 evra, trebalo je da bude kapitalac i na prvu loptu je sve „kupio“. Jer, na Vankdorf stadionu u Bernu dao je gol Jang Bojsu. Crveno-beli su sa Vladanom Milojevićem ponovo ušli u grupnu fazu Lige šampiona, a Argentinac je bio standardan u prvoj postavi. Počeo je svaku utakmicu i – bezmalo ništa nije pokazao. Opipljivog učinka nije bilo.
Desetak dana posle utakmice u Bernu i odmah po ulasku u Ligu šampiona je postigao veoma lep pogodak na „Karađorđu“ protiv Vojvodine. Ta dva pogotka su retko dobri momenti za koje će zvezdaši moći da se uhvate…
Samo godinu dana po dolasku u Beograd, prodat je Mateo Garsija. U transferu vrednom 1.300.000 evra završio je u grčkom Arisu, a poslednje tri godine proveo je u meksičkom Atlasu. Sinoć se razišao sa njim i vraća se u domovinu. Naredna stanica – Rosario. Krilo iz Kordobe će potpisati za Njuels Old Bojs, klub Lionela Mesija iz dečačkih dana. Dogovorena je saradnja na 18 meseci.