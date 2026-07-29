Frka u Izraelu zbog Hapoela

Izraelski portal "ONE" pisao je ranije da su predsednik Bnei Herzlije Eldad Akunis i predsednik Makabija iz Tel Aviva Šimon Mizrahi zatražili da igrač kojeg Košarkaški savez Izraela izabere kao naturalizovanog reprezentativca ne može da se vodi kao domaći igrač u ligi naredne dve do tri godine. Sada, konkretno danas tim pitanjem se bavila Uprava izraelske košarkaške lige. Predsednik Vrhovnog disciplinskog suda Košarkaškog saveza, sudija Oded Modrik, kojem je slučaj uputio predsednik KS Izrela Amos Prišman, odlučio je da je za usvajanje ove procedure potrebna saglasnost svih 14 klubova koji igraju u tamošnjem šampionatu.

Tokom rasprave, učesnici su generalnom direktoru Hapoela Cahiju Rajhnštajnu poručili da je šteta što će upravo njihov klub biti razlog zbog kojeg reprezentacija možda neće dobiti naturalizovanog igrača. Predložili su mu da posle sastanka razgovara sa vlasnikom kluba Oferom Janajem, objasni situaciju, promeni odluku i potpiše saglasnost kako bi reprezentacija mogla da izabere naturalizovanog igrača bez sukoba interesa.

Pomenuti izraelski portal je imao i izjavu jednog od neimenovanih vlasnika kluba iz te države.

"Šteta što Hapoel Tel Aviv nanosi štetu izraelskoj košarci i mogućnosti reprezentacije da dovede naturalizovanog igrača bez interesa pojedinih klubova. Na kraju bi mogao da bude izabran igrač Makabija ili Hapoela Jerusalim, a Hapoel Tel Aviv će ponovo tvrditi da je Savez korumpiran i da radi protiv njih. Imali su priliku da se pridruže celoj ligi i donesu odluku u korist izraelske košarke, ali su odlučili da budu protiv samo zato što žele da u budućnosti naturalizuju jednog od svojih stranaca".

Konkretno, Šimon Mizrahi i Eldad Akunis pojavili su se pred Komisijom za naturalizaciju i zatražili da naturalizovani reprezentativac, špsče nastupa za reprezentaciju Izraela, ne može naredne dve do tri godine da se vodi kao domaći igrač u ligi. Povod za ovaj zahtev bio je presedan sa Kadinom Karingtonom, koji je postao naturalizovani reprezentativac Izraela.

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj tvrdio je da mu je predsednik Saveza Amos Prišman predložio da Den Oturu bude naturalizovan.

Prišman je to demantovao i kritikovao Janaja.

"Nisam razgovarao o tome sa Oferom Janajem. Predstavnici Hapoela Tel Aviv razgovarali su sa mnom pre nekoliko nedelja i upravo su oni pokrenuli pitanje da Dan Oturu bude sledeći naturalizovani igrač reprezentacije Izraela. On je odličan košarkaš, ali od toga do statusa reprezentativca Izraela još je dug put i trenutno nije u toj fazi", rekao je.