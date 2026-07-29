Sudijska komisija FSS: Opravdan crveni za Mačvu – o Seku ni reči
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Vreme čitanja: 7min | sre. 29.07.26. | 17:01
Boško Vraštanović zaslužio crveni karton zbog starta nad Žeom
Pričalo se o crvenom kartonu za Boška Vraštanovića na utakmici u Šapcu, između Mačve i Partizana. Srušio je sa leđa Žea, koji je išao ka golu i dobio je direktan crveni karton. Sudija Lazar Lukić gledao je tu situaciju na ekranu i doneo odluku da ga pošalje na tuširanje, a sada je sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije potvrdila da je to bila dobra odluka.
U zvaničnom saopštenju stoji sledeće.
"Crveni karton. Poziv sudiji da preispita odluku o žutom kartonu na OFR-u. Igrač gostijućeg tima sa brojem broj 89 ima je punu kontrolu nad loptom i otvoren put ka protivničkom golu. Na njega startuje protivnički igrač sa brojem 8 i sprečava ga u razvoju akcije. Sudija je, nakon OFR-a i pregleda snimka, ispravno doneo odluku da je reč o prekršaju za crveni karton", navodi se.
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Zanimljivo je da se ne pominje crveni karton za Dembu Seka, za šta se Partizan žalio zbog njegovog isključenja. To ništa nije pomenuto, iako to bila tema pre dva dana. S obzirom da to nije bilo u ovom izveštaju, kako stvari stoje, Demba Sek neće igrati u trećem kolu protiv IMT-a u Humskoj.
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