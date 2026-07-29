Sudijska komisija FSS: Opravdan crveni za Mačvu – o Seku ni reči

Pričalo se o crvenom kartonu za Boška Vraštanovića na utakmici u Šapcu, između Mačve i Partizana. Srušio je sa leđa Žea, koji je išao ka golu i dobio je direktan crveni karton. Sudija Lazar Lukić gledao je tu situaciju na ekranu i doneo odluku da ga pošalje na tuširanje, a sada je sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije potvrdila da je to bila dobra odluka.

U zvaničnom saopštenju stoji sledeće.

"Crveni karton. Poziv sudiji da preispita odluku o žutom kartonu na OFR-u. Igrač gostijućeg tima sa brojem broj 89 ima je punu kontrolu nad loptom i otvoren put ka protivničkom golu. Na njega startuje protivnički igrač sa brojem 8 i sprečava ga u razvoju akcije. Sudija je, nakon OFR-a i pregleda snimka, ispravno doneo odluku da je reč o prekršaju za crveni karton", navodi se.