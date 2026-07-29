Marokansko čudo od deteta za život posle Rodrija: Otimalo se pola Evrope, Siti jedini bio konkretan
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 16:58
Intenzivirani pregovori između Lila i Mančester Sitija, Francuzi pišu da je pozicija Građana i više od pol-pozicije
Lamin Jamal, Pau Kubarsi, Jan Diomande, Vilijan Estevao i ... Ajub Buadi. To je lista petorice najvrednijih tinejdžera u svetu fudbala, a samo je jedan od njih vezni igrač i zato ga traži pola Evrope, ili skoro cela Evropa od onog dela koji može da ga priušti. Igrač tog tipa i tog nivoa talenta ne pojavljuje se svake godine, igrač koji je još pre 17. rođendana debitovao u Ligi šampiona i učestvovao u pobedama Lila nad Realom i Atletikom u elitnom takmičenju.
Lil i Mančester Siti intenzivirali su pregovore oko transfera mladog marokanskog fudbalera Ajuba Buadija, koji se nakon impresivnog nastupa na Svetskom prvenstvu našao na vrhu liste želja vicešampiona Engleske. Čelnici kluba sa Etihada odlučili su da ubrzaju čitav proces i trenutno se nalaze u poziciji koja je, kako pišu francusi mediji i "više od pol-pozicije" za potpis 19-godišnjeg veziste, ostavljajući iza sebe brojne evropske velikane koji su takođe pokazali interesovanje za ovog tinejdžera.
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Uporedo sa zvaničnim razgovorima između dva kluba, rukovodstvo Građana uspostavilo je direktan kontakt i sa najbližim okruženjem mladog fudbalera. Cilj engleskog kluba je da što pre osigura petogodišnji ugovor sa igračem koji je označen kao legitimni naslednik Rodrija u veznom redu. Iako se na tržištu pojavilo nekoliko klubova spremnih da pokvare planove Sitiju, veruje se da projekat koji je predstavio Siti ima jasnu prednost kod Buadijeve porodice.
Predsednik Lila Olivije Letang je nedavno naglasio da nikada ne govori o konkretnim ciframa, ali je otvoreno poručio da na svetu postoji tek nekoliko klubova koji u ovom trenutku mogu finansijski da priušte igrača takvog kalibra i kvaliteta u tim godinama. Spekuliše se da bi cena transfera trebalo da bude oko 100.000.000 evra, samo je pitanje da li fiksno ili bi jedan deo novca legao na račun Doga u slučaju ispunjavanja potencijalnih bonusa.
Prelomna tačka u Buadijevoj dosadašnjoj karijeri dogodila se na reprezentativnom planu, kada je u martu ove godine izabrao da u seniorskoj konkurenciji predstavlja Maroko, državu svog porekla, što se pokazalo kao istorijski potez za Lavove Atlasa. Odluka je dobila puni sjaj na nedavno završenom Svetskom prvenstvu, gde je Buadi bio uz Ismaela Saibarija, Ašrafa Hakimija i Bona bio jedan od četvorice najvažnijih igrača tima.
Nakon što je prošao kroz sve omladinske selekcije Francuske, gde su mu predviđali blistavu budućnost u dresu Trikolora, mladi fudbaler je doneo tešku odluku i odmah postao jedan od najboljih mladih igrača turnira, a planetu je zadivio već na samom startu takmičenja, kada je u remiju protiv moćnog Brazila preuzeo ključeve veznog reda i odigrao partiju bez ijedne greške. Upravo su te partije na najvećoj sceni uverile čelnike Mančester Sitija da odmah krenu u ofanzivu i završe transfer koji bi mogao da obeleži letnji prelazni rok.