Marokansko čudo od deteta za život posle Rodrija: Otimalo se pola Evrope, Siti jedini bio konkretan

Uporedo sa zvaničnim razgovorima između dva kluba, rukovodstvo Građana uspostavilo je direktan kontakt i sa najbližim okruženjem mladog fudbalera. Cilj engleskog kluba je da što pre osigura petogodišnji ugovor sa igračem koji je označen kao legitimni naslednik Rodrija u veznom redu. Iako se na tržištu pojavilo nekoliko klubova spremnih da pokvare planove Sitiju, veruje se da projekat koji je predstavio Siti ima jasnu prednost kod Buadijeve porodice.

Predsednik Lila Olivije Letang je nedavno naglasio da nikada ne govori o konkretnim ciframa, ali je otvoreno poručio da na svetu postoji tek nekoliko klubova koji u ovom trenutku mogu finansijski da priušte igrača takvog kalibra i kvaliteta u tim godinama. Spekuliše se da bi cena transfera trebalo da bude oko 100.000.000 evra, samo je pitanje da li fiksno ili bi jedan deo novca legao na račun Doga u slučaju ispunjavanja potencijalnih bonusa.

Prelomna tačka u Buadijevoj dosadašnjoj karijeri dogodila se na reprezentativnom planu, kada je u martu ove godine izabrao da u seniorskoj konkurenciji predstavlja Maroko, državu svog porekla, što se pokazalo kao istorijski potez za Lavove Atlasa. Odluka je dobila puni sjaj na nedavno završenom Svetskom prvenstvu, gde je Buadi bio uz Ismaela Saibarija, Ašrafa Hakimija i Bona bio jedan od četvorice najvažnijih igrača tima.

Nakon što je prošao kroz sve omladinske selekcije Francuske, gde su mu predviđali blistavu budućnost u dresu Trikolora, mladi fudbaler je doneo tešku odluku i odmah postao jedan od najboljih mladih igrača turnira, a planetu je zadivio već na samom startu takmičenja, kada je u remiju protiv moćnog Brazila preuzeo ključeve veznog reda i odigrao partiju bez ijedne greške. Upravo su te partije na najvećoj sceni uverile čelnike Mančester Sitija da odmah krenu u ofanzivu i završe transfer koji bi mogao da obeleži letnji prelazni rok.