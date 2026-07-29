Lamar Stivens se javio kao novi član Partizana: Znam za strast, sve me podseća na Filadelfiju

Novi košarkaš Partizan Mozzart Beta, dosadašnji prvotimac Pariza i nekadašnji NBA igrač Lamar Stivens, spreman je da zaduži crno-belu opremu i unese prepoznatljivu čvrstinu u tim iz Humske. Jedan od fizički najdominantnijih defanzivaca u Evroligi ne krije uzbuđenje zbog dolaska u Beograd, a u svom prvom obraćanju jasno je stavio do znanja sa kakvim mentalitetom stiže među crno-bele...

„Kada ljudi gledaju kako igram, želim da vide nekoga ko je veoma strastven zbog košarke i ponosan što nosi dres Partizana. Nekoga ko igra sa ogromnim srcem i ko je pravi borac. Da mogu da pomognem za pobede koliko god je moguće“, rekao je Stivens.

Diplomac prestižnog univerziteta Pen Stejt napravio je direktnu paralelu između mentaliteta svog rodnog grada i onoga što ga čeka pred navijačima Partizana.

„Čuo sam da su navijači Partizana jedni od najstrastvenijih na svetu. Za one koji ne znaju, ja sam iz Filadelfije, tako da me sve ovo podseća na grad iz kojeg dolazim. Očekivanja, ljubav i podrška koju pružaju. Traže da budeš najbolja verzija sebe svake večeri, da ostaviš sve na parketu. Nositi dres sa ponosom je ono što se traži i u Filadelfiji. Uzbuđen sam što ću predstavljati grad na pravi način, da ostavim srce na terenu.“