Odmotava se klupko: Lebronu Klipersi nudili preko 20.000.000 dolara, u priči bio i Boston

Uz to, popularni Kralj ne bi morao da se seli iz Los Anđelesa, te bi ostao u porodičnoj kući u kojoj je proveo poslednjih osam godina od kada je došao u Lejkerse, a da je prešao u redove gradskog rivala definitivno bi napravio tektonski potres u NBA ligi. Međutim, kako legendarnom košarkašu iz Akrona finansijski uslovi nisu bili prioritet, već isključivo borba za novi, potencijalno peti prsten, Filina ponuda mu je ipak bila primamljivija.

Između ostalih u priču se uključio i Boston, mada je franšiza iz Masačusestsa samo ispipavala teritoriju, bez slanja zavnične ponude. Prema navodima istog izvora, Džejmsov agent Rič Pol je razgovarao sa predstavnicima Seltiksa, a po svemu sudeći je trejd kojim je Džejlen Braun otišao iz Bostona u Filu odigrao veliku ulogu u tome da červorostruki NBA šampion ne izabere Seltikse.

Dok su pomenute ekipe javno pokušavale da dođu do Lebrona, neke druge su u tajnojsti pravile plan o eventualnom dovođenju Kralja, koji se ipak, nije realizovao. U pitanju su Klivlend Kavalirsi prema saznanjima pouzdanog Šemsa Čaranije. ESPN-ov novinar se pojavio u Game Over podkastu zajedno sa pominjanim Lebronovim agentom, gde je i otkriveno da su postojali razgovori na relaciji Pol – franšiza iz Ohaja.

„Hajde sad ti meni reci, Rič, jesam li u pravu ili nisam”, ispalio je Čaranija. „Da li je ta delegacija Kavalirsa – Kobi Altman, Brandon Vims, porodica Gilbert i Grant Gilbert – skoknula na sastanak sa Lebronom u Akronu početkom jula? Je l' to ta ‘vekna hleba’ o kojoj pričaš?”, zaključio je pomenuti izvor.