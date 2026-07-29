Odmotava se klupko: Lebronu Klipersi nudili preko 20.000.000 dolara, u priči bio i Boston
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 16:18
Sastanak sa predstavnicima Klivlend Kavalirsa održan u tajnosti, obelodanio je Šems Čaranija
Odluka Lebrona Džejmsa da potpiše dvogodišnji ugovor sa Filadefija Seventisiksersima odjekivala je danima u NBA ligi. Pričalo se o razlozima iza takvog izbora Kralja, o tome kako će Siksersi izgledati u narednoj sezoni, a kako vreme odmiče, tako na površinu isplivavaju i neke nove informacije – vezane za ostale udvarače koje je bivši as Los Anđeles Lejkersa odbio.
Dosta zanimljivih informacija preneo je ESPN-ov Dejvid Mekmanaman u svojoj kolumni, a najupečatljivija je svakako ponuda Los Anđeles Klipersa koja je iznosila više od 20.000.000 dolara za godinu dana. Lebron je sa Filom potpisao dvogodišnji ugovor u vrednosti od 8.000.000 američkih novčanica, a jasno je da je ponuda franšize iz Kalifornije bila finansijski znatno primamvljivija.
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Uz to, popularni Kralj ne bi morao da se seli iz Los Anđelesa, te bi ostao u porodičnoj kući u kojoj je proveo poslednjih osam godina od kada je došao u Lejkerse, a da je prešao u redove gradskog rivala definitivno bi napravio tektonski potres u NBA ligi. Međutim, kako legendarnom košarkašu iz Akrona finansijski uslovi nisu bili prioritet, već isključivo borba za novi, potencijalno peti prsten, Filina ponuda mu je ipak bila primamljivija.
Između ostalih u priču se uključio i Boston, mada je franšiza iz Masačusestsa samo ispipavala teritoriju, bez slanja zavnične ponude. Prema navodima istog izvora, Džejmsov agent Rič Pol je razgovarao sa predstavnicima Seltiksa, a po svemu sudeći je trejd kojim je Džejlen Braun otišao iz Bostona u Filu odigrao veliku ulogu u tome da červorostruki NBA šampion ne izabere Seltikse.
Dok su pomenute ekipe javno pokušavale da dođu do Lebrona, neke druge su u tajnojsti pravile plan o eventualnom dovođenju Kralja, koji se ipak, nije realizovao. U pitanju su Klivlend Kavalirsi prema saznanjima pouzdanog Šemsa Čaranije. ESPN-ov novinar se pojavio u Game Over podkastu zajedno sa pominjanim Lebronovim agentom, gde je i otkriveno da su postojali razgovori na relaciji Pol – franšiza iz Ohaja.
„Hajde sad ti meni reci, Rič, jesam li u pravu ili nisam”, ispalio je Čaranija. „Da li je ta delegacija Kavalirsa – Kobi Altman, Brandon Vims, porodica Gilbert i Grant Gilbert – skoknula na sastanak sa Lebronom u Akronu početkom jula? Je l' to ta ‘vekna hleba’ o kojoj pričaš?”, zaključio je pomenuti izvor.
Predstavnik slavnog košarkaša je bio zatečen kako NBA insajder uopšte ima ovu informaciju, a Čaranija je rekao da je informaciju dobio iz više izvora, ali nije želeo da je pušta u javnost jer mu je rečena strogo “off the record”.
Bilo kako bilo, šta god da je razmatrano na pomenutim sastancima nije doprinelo tome da Lebron potpiše za bilo koju drugu ekipu osim File, a kada uzmemo u obzir broj klubova koji su kucali na adresu slavnog košarkaša, jasno je zašto mu je ovoliko vremena trebalo da prelomi...