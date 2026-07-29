Žoc žrtva rasporeda, Partizan i Zvezda u serijama domaćinstava i gostovanja

Zvanično je objavljen raspored utakmica za evroligašku sezonu 2026/27, a analiza kalendara otkriva da pojedine ekipe očekuju prilično neuobičajeni i ekstremni ciklusi domaćih utakmica i gostovanja. U nastavku donosimo pregled najvećih disbalansa i serija koje će obeležiti narednu evroligašku kampanju.

Sedam timova imaće priliku da veže po četiri uzastopne utakmice pred svojim navijačima: Panatinaikos, Pariz, Asvel, Partizan, Olimpija Milano, Fenerbahče i Valensija. Pariz je jedini klub u celom takmičenju koji ima čak dva odvojena niza od po četiri meča kod kuće – na samom startu sezone (od 2. do 5. kola) i na samom zatvaranju regularnog dela (od 35. do 38. kola).