Žoc žrtva rasporeda, Partizan i Zvezda u serijama domaćinstava i gostovanja
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 14:53
Čeka nas paklenih 38 kola Evrolige
Zvanično je objavljen raspored utakmica za evroligašku sezonu 2026/27, a analiza kalendara otkriva da pojedine ekipe očekuju prilično neuobičajeni i ekstremni ciklusi domaćih utakmica i gostovanja. U nastavku donosimo pregled najvećih disbalansa i serija koje će obeležiti narednu evroligašku kampanju.
Sedam timova imaće priliku da veže po četiri uzastopne utakmice pred svojim navijačima: Panatinaikos, Pariz, Asvel, Partizan, Olimpija Milano, Fenerbahče i Valensija. Pariz je jedini klub u celom takmičenju koji ima čak dva odvojena niza od po četiri meča kod kuće – na samom startu sezone (od 2. do 5. kola) i na samom zatvaranju regularnog dela (od 35. do 38. kola).
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S druge strane, šest ekipa osetiće pakao od četiri vezana gostovanja: Bajern, Crvena zvezda, Hapoel Tel Aviv, Panatinaikos, Baskonija i Virtus Bolonja. Najteži zadatak imaće Panatinaikos i Hapoel, koji će morati dva puta tokom sezone da prežive po četiri vezana meča na strani.
Panatinaikos otvara sezonu u velikom stilu sa sedam domaćih utakmica u prvih osam kola (jedino gostovanje u tom periodu je protiv Partizana u 5. kolu). Međutim, odmah zatim sledi drastičan preokret – od 9. do 15. kola igraju čak šest gostovanja, dok u širem spektru od 12. do 21. kola izabranici Željka Obradovića igraju čak osam gostujućih utakmica u 10. kola.
Crvena zvezda ima izuzetno težak period između 10. i 17. kola, gde igraju sedam gostovanja na osam mečeva. Ovaj serijal uključuje četiri vezana meča u gostima (10-13. kolo), samo jedan meč na domaćem terenu, pa potom još tri uzastopna gostovanja.
Hapoel ima najpovoljniji desetonedeljni ciklus po pitanju domaćeg terena – između 15. i 24. kola odigraće čak osam mečeva kod kuće, uključujući seriju od šest domaćinstava na sedam utakmica (18-24. kolo).