Hoće li Juventusov napad biti bolji nego lane?
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 15:07
Vraća se Randal Kolo Muani u poslu vrednom 50.000.000 evra
Odmah pošto je završena prošla sezona bilo je jasno da renoviranje napada mora da bude Juventusov top prioritet. Nekada je torinska Stara dama mogla da se diči alama u špicu napada dok danas, danas to izgleda, blago rečeno - diskutabilno.
Posle odlaska Dušana Vlahovića i slanja Loisa Opende na pozajmicu u Lion i svih problema sa kojima se nosio Arkadijuš Milik cele prošle sezone, nametnula se potreba za dovođenjem napadača koji može da napravi razliku. Umesto toga, Bjankoneri su dogovorili povratak Randala Kolo Muanija.
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Juve je sa Pari Sen Žermenom dogovorio pozajmicu uz obavezan otkup u poslu koji će biti vredan 50.000.000 evra. Otkup će, prema informacijama dobro obaveštenog Đanluke di Marcija, biti 38.000.000 evropskih novčanica. Na sve to, Pari Sen Žermen će 12.000.000 evra na ime lako dostižnih bonusa, a navodno će zadržati i procenat od sledeće prodaje. Sam igrač potpisaće ugovor na pet godina vredan 5.500.000 evra godišnje, plus milion i po u bonusima.
Tako bi trebalo da se završi transfer saga momka koji je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih francuskih napadača. Ipak, nije se razvio u pravom smeru. Sada se vraća u Torino kako bi probao da oživi karijeru koja je u sve ozbiljnijem padu.
Otkako ga je PSŽ kupio iz Ajntrahta za 95.000.000 evra, Kolo Muani se nije snašao i brzo je ispao iz tima. Usledile su pozajmice, prvo u Juventus gde je još i odigrao solidno sa 12 golova. Posle toga se oprobao u Premijer ligi, ali u Totenhemu je jedva skupio pet golova.
On bi sada trebalo da nosi napad torinskog kluba zajedno sa Džonatanom Dejvidom, međutim daleko je to od ofanzivne linije koja može da bude konkurentna čak i u ovakvoj Seriji A, a kamoli da nosi klub do titule. Sa njima će tu još biti i mladi Džef Ekator koji je od Đenove kupljen za nešto više od 16.000.000 evra.
Ako se ne uozbilje vodeći ljudi Juventusa i ne obezbede jedno kapitalno pojačanje u navali, mogla bi ovo da bude sezona još ozbiljnijih frustracija.