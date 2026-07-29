Hoće li Juventusov napad biti bolji nego lane?

20.30: (3,05) Votford (3,35) Fjorentina (2,20)

Juve je sa Pari Sen Žermenom dogovorio pozajmicu uz obavezan otkup u poslu koji će biti vredan 50.000.000 evra. Otkup će, prema informacijama dobro obaveštenog Đanluke di Marcija, biti 38.000.000 evropskih novčanica. Na sve to, Pari Sen Žermen će 12.000.000 evra na ime lako dostižnih bonusa, a navodno će zadržati i procenat od sledeće prodaje. Sam igrač potpisaće ugovor na pet godina vredan 5.500.000 evra godišnje, plus milion i po u bonusima.

Tako bi trebalo da se završi transfer saga momka koji je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih francuskih napadača. Ipak, nije se razvio u pravom smeru. Sada se vraća u Torino kako bi probao da oživi karijeru koja je u sve ozbiljnijem padu.

Otkako ga je PSŽ kupio iz Ajntrahta za 95.000.000 evra, Kolo Muani se nije snašao i brzo je ispao iz tima. Usledile su pozajmice, prvo u Juventus gde je još i odigrao solidno sa 12 golova. Posle toga se oprobao u Premijer ligi, ali u Totenhemu je jedva skupio pet golova.