Marko Lazetić predstavljen u novom klubu

Podsetimo, Rosoneri su pazarili Lazetića u januaru 2022. kao omladinca Crvene zvezde i platili ga skoro 5.000.000 evra, međutim on je na San Siru odigrao samo 12 minuta...

Pisali smo već da ga je Čukavidela kao zamenu za Slobodana Tedića koji je napustio Banovo brdo i otišao u ruski Akron iz Toljatija, raspitivali su se još neki klubovi, no ispostavilo se da je Noa ponudila najbolje uslove. Verovatno nije bilo zanemarljivo ni to što klub iz Jerevana igra Evropu.

Za sada nema informacija koliko je Aberdin inaksirao, dok je od ranije poznato da Milanu ide polovina obeštećenja.