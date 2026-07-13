Marko Lazetić predstavljen u novom klubu
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 13:36
Sa Jermenima će igrati Ligu konferencije...
Ni Čukarički, ni Rumunija, ni Turska, nego Jermenija, kako je i najavljeno pre nekoliko dana: nekada jedan od većih prospekata srpskog fudbala - Marko Lazetić (22), potpisao je tamošnjeg osvajača kupa Nou.
Visoki napadač tako nastavlja da menja klubove u nadi da će napokon pronaći svoju sreću. Mada je u škotskom Aberdinu uspeo da koliko-toliko oživi karijeru (četiri gola i dve asistencije na 37 utakmica protekle sezone), nije se zadržao duže od godinu dana. Prethodno je po sezonu proveo u Fortuni iz Sitarda i TSC-u iz Bačke Topole kao pozajmljeni igrač Milana.
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Podsetimo, Rosoneri su pazarili Lazetića u januaru 2022. kao omladinca Crvene zvezde i platili ga skoro 5.000.000 evra, međutim on je na San Siru odigrao samo 12 minuta...
Pisali smo već da ga je Čukavidela kao zamenu za Slobodana Tedića koji je napustio Banovo brdo i otišao u ruski Akron iz Toljatija, raspitivali su se još neki klubovi, no ispostavilo se da je Noa ponudila najbolje uslove. Verovatno nije bilo zanemarljivo ni to što klub iz Jerevana igra Evropu.
Za sada nema informacija koliko je Aberdin inaksirao, dok je od ranije poznato da Milanu ide polovina obeštećenja.