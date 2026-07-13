Buongiorno Italia: Mančini dolaskom Maldinija dobio konkurenciju - Piolija, Pirla, Motu, Dešana...

Nije tajna da Pep Gvardiola voli izazove, baš kao i da je teško zamisliti trenera revolucionara na klupi Španije, imajući u vidu njegove političke stavove i san da jednog dana vodi selekciju Katalonije. Italija bi zaista bila velika proba za Pepa u neistraženim vodama njegovog trenerskog umeća u vođenju nacionalnih selekcija. Nije rečeno da predsednik FS Italije i novi tehnički direktor Paolo Maldini i njegov specijalni savetnik Leonardo neće pokušati da ubede Gvardiolu da preuzme Italiju, ali smo i dalje više u domenu teorije nego prakse.

Nije reč o novcu, to jest plati trofejnog stručnjaka, veći je problem spremnost Italijana da prihvate revoluciju koju bi Gvardiola pokušao da sprovede, da ne govorimo o medijskoj ekspoziciji, sa Pepom na klupi, Azuri i Katalonac bi bili sve vreme u centru dnevnih debata.

U poslednja dva-tri dana su značajno porasle šanse Roberta Mančinija da se vrati na klupu Azura. Mančo je jedini trener koji je sa Azurima nešto osvojio u poslednjih 20 godina nakon titule prvaka sveta u Nemačkoj 2006, a drži i rekord broja utakmica bez poraza na čelu Italije - 37 (30 pobeda i sedam remija).

Druga velika komparativna prednost Mančinija je što ga reprezentativci Italije žele na klupi Azura. I pored toga što se nije oprostio od klupe Italije džentlmenski - ostavio je reprezentaciju usred kvalifikacija zbog faraonskog ugovora u Saudijskoj Arabiji - Mančini je i dalje cenjen od italijanskih fudbalera, a veže ga i višedecenijsko prijateljstvo sa Malagoom. Štaviše, italijanski reprezentativci su želeli Mančinija posle odlaska Spaletija, ali tadašnji predsednik FS Italije Gabrijele Gravina nije želeo da oprosti "izdaju" Mančiniju.

Antonio Konte je dugo slovio za favorita da preuzme italijansku selekciju, ali su njegove šanse pale u prethodnih par nedelja i pored toga što je on favorit najvećih italijanskih klubova. Predsednici Intera i Napolija, Bepe Marota i Aurelio De Laurentis, bili su spremni da zajedno sa drugim top klubovima Serije A učestvuju u podnošenju troškova Konteove plate. Međutim, izgleda da pare nisu glavna prepreka, postoje neki drugi, zasad nepremostivi problemi da bi došlo do približavanja Kontea i FS Italije.

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Sa imenovanjem Paola Maldinija, koji će imati važnu ulogu u izboru novog selektora, u igru su ušla i druga imena: Stefano Pioli, Andrea Pirlo, Didije Dešan, čak i Tijago Mota. Pioli je imao odličnu saradnju sa Paolom Maldinijem u Milanu, ali njemu nedostaje internacionalno iskustvo na čemu predsednik FS Italije Malago insistira, odnosno smatra ga neizostavnom stavkom u kurikulumu budućeg selektora.

Andrea Pirlo je više romantično nego praktično rešenje. Tijago Mota je ušao u krug imena jer Leonardo ima veoma visoko mišljenje o njemu i želeo je da ga dovede u PSŽ. Didije Dešan ima sve regularne karte da preuzme Azure, postao je prvak sveta sa Francuskom, odlično poznaje italijanski fudbal, govori italijanski i biće bez posla od sledećeg ponedeljka. Ali, sreću kvari činjenica da Francuska ima jednu od najtalentovanijih generacija u istoriji, a Italija jednu od najmanje kvalitetnih.

U svakom slučaju, u Rimu očekuju da ime novog selektora bude poznato do kraja jula budući da već 25. septembra počinje Liga konferencija.

MALEROZNI INTER

Šampion Italije nema mnogo sreće u ovom prelaznom roku. Marko Palestra je otišao u Čelsi, Niko Paz se vratio preko Real Madrida u Komo, a kako stvari stoje, ni Anan Kalaili neće nositi dres Intera i pored toga što je dogovoren transfer sa Union Sen Žiloazom, a plata sa izraelskim reprezentativcem.

Medicinski pregled pre potpisivanja ugovora Intera i Kalailija otkrio je zdravstvene probleme - zbog zakona o zaštiti privatnosti ne može da se objavi zdravstveni razlog - koji predstavljaju prepreku da nadležno telo u Italiji izda sertifikat izraelskom fudbaleru da može da igra profesionalni fudbal. Podsetimo, za razliku od većine drugih zemalja, italijanski zakoni zabranjuju profesionalno bavljenje sportom u slučaju određenih zdravstvenih problema i sportisti ne mogu da zaobiđu tu zabranu preuzimanjem lične odgovornosti za rizik. U prošlosti smo imali nekoliko primera baš iz Intera (Kanu i Eriksen), a sada se nalazimo i u apsurdnoj situaciji da italijanski fudbaler Edoardo Bove ne može da igra u Seriji A i drugim italijanskim ligama, a može u Engleskoj (Votford).

Kalaili je podvrgnut dodatnim pregledima i u toku dana će stići definitivan odgovor da li može da nastupa za italijanski klub ili ne. Inter je već počeo da traži alternativno rešenje i na nišanu se našao igrač Strazbura Guela Due, ali su Francuzi digli cenu daleko iznad tržišne, na čak 40 miliona evra, dok Inter nema nameru da potroši više od 30 miliona.

Čaloba iz Čelsija ostaje prvi izbor za odbranu Nerazura i pored toga što je klubu ponuđen Džon Stons, koji je posle deset godina završio svoju avanturu u Mančester Sitiju i sada je slobodan igrač.

GASPERINI PODSEĆA FRIDKINOVE NA OBEĆANJA

Đan Pjero Gasperini još nije izgubio strpljenje. Prošle godine, u ovo doba, već je bio kao na žeravici jer mu nisu dovedeni obećani fudbaleri. Rajan Fridkin, sin vlasnika Dana Fridkina, u toku dana stiže u Rim i srešće se sa Gasperinijem i sportskim direktorom Tonijem D'Amikom. Od tog sastanka se očekuje mnogo, pre svega da američki vlasnici odreše kesu za Moreiru i Garnača. Roma je spremna da potroši 40 miliona za Moreiru, dok za Garnača traži soluciju koja predviđa plaćenu pozajmicu sa pravom otkupa koja bi postala obaveza u slučaju da Argentinac odigra određeni broj utakmica, a Roma se kvalifikuje u Ligu šampiona.

Gasperinija ne brine samo izostali dolazak profila igrača koje je tražio već i sve jače sirene oko Konea. Romin vezista je odigrao par utakmica na visokom nivou u dresu Francuske i cena mu je rapidno skočila, nije dovoljno više 40 miliona evra, koliko je ponudio Atletiko Madrid, Roma traži 60 miliona i cilja Mančester Junajted.

BONUS KOD: MSP1

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina

Engleski klub je odustao od Edersona iz Atalante jer nije prošao medicinske preglede i već ima odvojenih 50 miliona evra koje nije potrošio na brazilskog vezistu.

Gasperini je indirektno podsetio Fridkinove u jednom intervjuu da je njemu rečeno da sa plasmanom u Ligu šampiona nije neophodno prodati najbolje igrače, odnosno one koje trener odredi da nisu na prodaju. Na Gasperinijevom spisku Koneovo ime je odmah iznad Svilarovog, ali u modernom fudbalu nema igrača koji nisu za prodaju i Đalorosi će uzeti u razmatranje ponude od 60 i više miliona evra.

Za razliku od Konea, El Ajnaui i Sule su na prodaju. Obojica imaju cenu od 40 miliona evra. Za Argentinca je zainteresovano nekoliko klubova Premijer lige, Sanderlend i Fulam pre svih, za El Ajnauija takođe ima veoma široko tržište. Prodaja te dvojice igrača bi mogla da "pomiri" Gasperinija i Fridkinove u stilu opaske "vuk sit, a ovce na broju", jer bi Roma imala novac i plusvalence da ispuni obaveze iz finansijskog fer-pleja UEFA, a Gaspu ne bi falio nijedan ključan igrač za sledeću sezonu.

Danas bi trebalo da bude ozvaničen i novi ugovor Dibale, dok je veoma blizu i dogovor sa Čelikom i Pelegrinijem oko novog ugovora.