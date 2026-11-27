Makar neki dašak svetlosti u tumornoj godini srpskog fudbala. I to od strane onih najmlađih. Kadetska reprezentacija Srbije uspela je da savlada Kolumbiju (1:0) i plasira se u osminu finala Svetskog šampionata i to sa prve pozicije u grupi. Tri meča, isto toliko pobeda uz gol razliku - 4:0.

Zvuči neverovatno kad čujete da je Srbija na nekom takmičenju u fudbalu uspela da prođe grupu sa svim pobedama i bez primljenog gola. Za tako nešto igrači i stručni štab na čelu sa Igorom Matićem zaslužuju samo čestitke.

"Imali smo sigurno najtežu grupu. Pobedili smo šampiona Azije, sada i prvaka Južne Amerike, selekciju koja je kao i mi imala dve pobede, reprezentaciju koja je u finalu Južne Amerike pobedila Argentinu 4:0, pre toga u polufinalu Brazil sa 3:0! Zato svaka čast igračima, stručnom štabu, navijačima koji su ovde uz nas. Hvala i pozdravljam i ljude u Srbiji koji nas prate. Bilo je trenutaka kada smo patili tokom meča, ali ovo su momci koji imaju karakter, jedno neverovatno zajedništvo, timski duh. Ostvarili smo lep uspeh u grupi, ali sada prvo da se dobro odmorimo, a onda pripremimo za duel u nokaut fazi", rekao je selektor Igor Matić posle utakmice.