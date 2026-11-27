Matić sija od zadovoljstva: Imali smo najtežu grupu, ne postoji prva, druga ekipa - samo timski duh
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 16:56
"Pobedili smo šampiona Azije, sada i prvaka Južne Amerike, selekciju koja je kao i mi imala dve pobede, reprezentaciju koja je u finalu Južne Amerike pobedila Argentinu 4:0, pre toga u polufinalu Brazil sa 3:0!", ističe selektor U17 reprezentacije Srbije
Makar neki dašak svetlosti u tumornoj godini srpskog fudbala. I to od strane onih najmlađih. Kadetska reprezentacija Srbije uspela je da savlada Kolumbiju (1:0) i plasira se u osminu finala Svetskog šampionata i to sa prve pozicije u grupi. Tri meča, isto toliko pobeda uz gol razliku - 4:0.
Zvuči neverovatno kad čujete da je Srbija na nekom takmičenju u fudbalu uspela da prođe grupu sa svim pobedama i bez primljenog gola. Za tako nešto igrači i stručni štab na čelu sa Igorom Matićem zaslužuju samo čestitke.
"Imali smo sigurno najtežu grupu. Pobedili smo šampiona Azije, sada i prvaka Južne Amerike, selekciju koja je kao i mi imala dve pobede, reprezentaciju koja je u finalu Južne Amerike pobedila Argentinu 4:0, pre toga u polufinalu Brazil sa 3:0! Zato svaka čast igračima, stručnom štabu, navijačima koji su ovde uz nas. Hvala i pozdravljam i ljude u Srbiji koji nas prate. Bilo je trenutaka kada smo patili tokom meča, ali ovo su momci koji imaju karakter, jedno neverovatno zajedništvo, timski duh. Ostvarili smo lep uspeh u grupi, ali sada prvo da se dobro odmorimo, a onda pripremimo za duel u nokaut fazi", rekao je selektor Igor Matić posle utakmice.
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Na papiru, ovo nije ekipa koja pršti od talenta, ali ima nešto drugo - disciplinu i petlju da uđe u "fajt" sa bilo kim.
"Od prvog dana ističem, ne postiji prva, druga ekipa, postoji samo jak timski duh, požrtvovanje u svakom trenutku.Takmičenje je jako zahtevno, igra se na tri dana, dosta je iscrpljujuće, svaki igrač nam je bitan. Sada smo se uverili koliko te reči dobijaju na težini. Niko ovde nije slučajno, svako zaslužuje ovo takmičenje. Rekao sam momcima još tokom priprema na Ubu, svi ste važni, svaki pojedinac i svako će imati minutažu. Svi su dakle nitni, a iz tog zajedništva i timskog duha uvek iskoči pojedinac. Danas je Grujić postigao gol, ali defanziva je bila dobra, možda malo da se još nametnemo sa loptom, ali nije lako protiv ovakvih reprezentacija koje su fizički izrazito moćne. Veoma sam ponosan na igrače, stručni štab, dobro smo spremili utakmicu. Igrače, ne sumnjam ni malo, očekuje jedna lepa, vrhunska karijera".
U VIP loži stadiona bio je legendarni Dejvid Bekam, a meču je prisustovao i veliki Bora Milutinović koji je pratio i prethodne mečeve Srbije.
"Lepo je sve to, istina nisam ga video, jer sam bio fokusiran na teren. Sada pričati o Bori ili Bekamu, šta reći, osim lepo je videti kada te tako velika imena prate. Mislim da Srbiju prezentujemo na pravi način, ali ja nisam čovek euforije. Sutra će ovo sve biti arhivirano, a misli okrenute ka novom meču", zaključio je Igor Matić.