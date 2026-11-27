Niko više nije čuo za momka duge plave kose, osim da tamo negde igra sa jajastom loptom, a sada pravo niotkuda Vilson je ponovo u košarkaškoj reprezentaciji Ozija koju je odveo do Mundobasketa!

Tako je, Australija je postala četvrta zemlja koja je obezbedila plasman na predstojeću planetarnu smotru koja se naredne godine održava u Kataru i tako se pridružila domaćinu, Kanadi i Turskoj. Pitate se kako je to moguće, evo i mi smo u neverici. Dakle, kada je reč o overi Mundobasketa, Australija je u tamošnjim kvalifikacijama igrala za protiv Irana i u Maleziji ga savladala - 67:84, te tako obezbedila prolazak na Svetsko prvenstvo. Čovek koji je svojevremeno potpisao trogodišnji ugovor sa Partizanom, a da za crno-bele nije upisao ni jedan jedini nastup, je u pobedi nad Iranom zabeležio 13 poena, sedam skokova i devet asistencija, te tako bio jedan od najzaslužnijih za trijumf i vizu za Katar.

Foto: KK Partizan Mozzart Bet

Ako se zagreba na internet i baci pogled šta je on to vratio do ovog košarkaškog uskrsnuća, onda je put posle Partizana bio sledeći. Pokušavao je Vilson da se nametne u Sidnej Kingsima, posle Melburn Tajgersima, da bi se 2019. godine prebacio na australijski fudbal. Započela je za njega nova i može se reći uspešnija sportska karijera, a onda posle pet godine pauze vratio se prvom sportu. Ponovo se tražio u klubovima iz Melburna i sada je deo rotacije Melburn Junajteda, ali ništa više od toga. Ipak, osvanuo je u nacionalnom timu Australije za ovaj kvalifikacioni prozor i pokazao se u solidnom svetlu s obzirom da do skoro nije ni bio košarkaš, već se bavio potpuno drugim sportom.

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Naravno, igrati protiv Irana je nešto sasvim drugačije i čestitke na plasmanu na Mundobasket (na kojem ga objektivno neće biti), ali sećanja na Toma Vilsona, barem kod onih koji ga pamte, ostaće zabeležena po tome što je jedini Australijanac koji se nije primio na crno-belo tlo.