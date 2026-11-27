Više se ne može nazvati nesrećom nego – tugom. Samo tako može da se nazove ono kroz šta prolazi Džamal Musijala. Ovaj nestvarno talentovani momak doživljava najteže momente u karijeri zbog kojih mu čak preti kraj karijere sa samo 23 godine. Zbog povreda i bolesti ove sezone je odigrao tek šest utakmica, a samo jednom je na terenu proveo svih 90 minuta.

Musijala se nedavno vratio treninzima Bajerna nakon pucanja mišićnih vlakana i dvaput ušao u igru sa klupe, ali kako prenose nemački mediji, mladi ofanzivac je obnovio povredu i neće biti na raspolaganu Vensanu Kompaniju najmanje do kraja godine. Florijan Pletenberg sa Skaj Sportsa prognozira da ga čega pauza od četiri do šest nedelja. Navodno je Musijala osetio nešto još protiv Kelna, ali je ipak želeo da igra protiv Lila u sredu uveče. Tada se povreda i javila, tvrdi pomenuti izvor.