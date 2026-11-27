Pehovima nema kraja: Musijala se ponovo povredio, neće igrati do kraja godine
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 15:56
Krilni napadač opet doživeo rupturu mišića te neće biti na raspolaganju Vensanu Kompaniju najmanje mesec dana
Više se ne može nazvati nesrećom nego – tugom. Samo tako može da se nazove ono kroz šta prolazi Džamal Musijala. Ovaj nestvarno talentovani momak doživljava najteže momente u karijeri zbog kojih mu čak preti kraj karijere sa samo 23 godine. Zbog povreda i bolesti ove sezone je odigrao tek šest utakmica, a samo jednom je na terenu proveo svih 90 minuta.
Musijala se nedavno vratio treninzima Bajerna nakon pucanja mišićnih vlakana i dvaput ušao u igru sa klupe, ali kako prenose nemački mediji, mladi ofanzivac je obnovio povredu i neće biti na raspolaganu Vensanu Kompaniju najmanje do kraja godine. Florijan Pletenberg sa Skaj Sportsa prognozira da ga čega pauza od četiri do šest nedelja. Navodno je Musijala osetio nešto još protiv Kelna, ali je ipak želeo da igra protiv Lila u sredu uveče. Tada se povreda i javila, tvrdi pomenuti izvor.
Izabrane vesti
Nikako da predahne nemački reprezentativac. Na sve ovo, Musijala se bori i sa neurološkim oboljenjem i nedavno je ponovo doživeo kratkotrajni gubitak svesti. Navodno mu je to već drugi put da su mu se simptomi vratili otkako je u avgustu, na prijateljskoj utakmici protiv Hajdenhajma, po drugi put u roku od tri dana kolabirao na terenu.
U čitavoj situaciji, nije se proslavio ni Bajern. Bavarskom klubu se spočitava da se jako loše ophodi prema momku koji ima ozbiljne zdravstvene problem, čak je reagovao FIFPRO optuživši Bajern da vodi prljavu kampanju protiv sopstvenog igrača.
Čak se oglasio Jozua Kimih sa rečima kako njegov klub ne bi trebalo da funkcioniše na takav način. Posle svega, najbitnije je da Musijala sačuva zdravlje. Da li će nastaviti da igra fudbal, manje je važno u ovom trenutku.